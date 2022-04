Vaksinasjonskonkurransen

I 1770-årene fikk de som vaksinerte flest barn pengepremier.

Den engelske legen Edward Jenner fant ut at innpodning av kukopper fremfor menneskekopper ga et sikrere og bedre resultat i kampen mot koppesykdommen. Det er også her vi egentlig får begrepet vaksinasjon fra: Vacca er nemlig latinsk for ku. Tidligere ble praksisen kalt inokulasjon. Her holder Jenner på å vaksinere sin første pasient i 1796.

Barnemorderen

Kopper var gamle dagers mest fryktede sykdom. Koppeepidemier var stadige gjester i Bergen de siste tiårene av 1700-tallet.

Med forunderlig regelmessighet herjet sykdommen bysamfunnet og områdene omtrent hvert syvende år, nemlig i årene 1760, 1768, 1775, 1783, 1791 og i 1798.

Det var særlig barn og unge som ble rammet. Sykdommen var svært smittsom, og kunne ha en dødelighet på 20–60 prosent. Mange ble også blinde.

Kopper var ekstremt smittsomt og hadde høy dødelighet. Man regnet på slutten av 1700-tallet med at minst 400.000 europeere døde av sykdommen hvert år. I tillegg var den medvirkende til andre lidelser som for eksempel blindhet. Bildet viser en kopperammet person på 1880-tallet.

Kuren

Fra begynnelsen av 1700-tallet begynte man i Vest-Europa å ta i bruk inokulasjon, en tidlig form for vaksinering, for å forebygge kopper.

Koppematerie fra syke ble nå innpodet i friske menneskers hud, noe som medførte at man fikk et mildere sykdomsforløp enn tidligere.

Inokulasjonen representerte noe nytt. Man skulle ikke helbrede, men derimot hindre sykdom. Dette skapte et dilemma: var sykdommen en straff fra Gud, eller hørte koppene hjemme i den verdslige verden som noe man burde forebygge?

Medlemmene i Det Nyttige Selskab mente at inokulasjon var en «patriotisk dyd». Selskapet holdt de første årene etter stiftelsen til hos madame Vahl i Smørsgården der også Det Harmoniske Selskab og byens tegneskole hadde lokaler. I dette bildet fra rundt år 1900 ligger Smørsgården til høyre.

Leger mot prester

Til tross for alle de ulike synene tok kirurgen G.U. Wasmuth, som den første i Norge, i bruk behandlingen i Trøndelag i 1755. Herfra kom metoden til Vestlandet ved at den trønderske presten Jacob Lund i 1765 inokulerte 40–50 barn i Lærdal prestegjeld.

To av disse døde av behandlingen. Men alternativet ble tydeligvis ansett som verre, for da det ble oppdaget kopper i Bergen, tilkalte nemlig stiftamtmann U.F. Cicignon Lund til byen for å utføre koppevaksinasjon her.

Mer enn 200 barn ble nå vaksinert til stor irritasjon fra byens to leger, Johan A. W. Büchner og Johan C.C. Pape.

Begge protesterte iherdig både mot inokulasjonen og det at en prest (og ikke en lege) skulle utføre denne typen «operasjoner».

Inokulasjonen var velkjent i Midtøsten før den kom til Vest-Europa på begynnelsen av 1700-tallet. Det er den engelske ambassadørhustruen lady Mary Wortley Montagu som vanligvis har fått æren av å ha introdusert metoden i Europa.

Bylegens bok

Büchner endret likevel ganske snart syn på saken, og startet selv med behandlingen i 1771. Han var også en av stifterne av Det Nyttige Selskab, grunnlagt i Bergen i 1774.

Selskapet arbeidet for å fremme alt som man anså som nyttig for landet. Færre koppedøde og økt folkemengde var en av tingene som ville bedre landets økonomi. Derfor mente selskapet at det var viktig å fremme inokulasjonen.

Det Nyttige Selskab overtalte derfor Büchner til å skrive en bok om inokulasjon. Denne ble både finansiert, trykket og distribuert av selskapet i 1778, og fikk tittelen «En kort Afhandling om Børne-Koppernes Indpodning ...».

Tittelbladet til Büchners bok som ble utgitt av det Nyttige Selskab i 1778. Boken var et viktig hjelpemiddel for å spre kunnskap om inokulasjon. Heftets fulle tittel er: «En kort Afhandling om Børnekoppernes Inpodning, Til underretning for dem på Landet, som, i Henseende til Situationen, mangler lægens hjælp».

Smitte i en tråd

Selv om Büchners bok om inokulasjon hadde en klar medisinsk profil, var den hovedsakelig tenkt som hjelp til selvhjelp for «De Herrer Præster» og andre øvrighetspersoner.

Mange av Bergens stifts områder lå nemlig langt fra byens leger, og det var derfor distriktenes embetsmenn som skulle utføre inokulasjonen.

Boken beskriver koppevaksineringens historie, pluss de religiøse innvendingene mot praksisen. Til slutt blir selve vaksinasjonsmetoden beskrevet på en grundig måte.

Selve essensen i «operasjonen» var at en tråd med koppematerie ble innpodet i huden på pasienten. Dette skulle gi et mildt sykdomsforløp.

«Vaksinasjonskonkurransen»

Etter at Büchners bok var blitt spredt, fortsatte likevel Det Nyttige Selskab arbeidet med å bekjempe kopper. I 1779 og 1780 utlovet selskapet nemlig opptil ti riksdaler i premie til «den af Bondestanden» som fikk vaksinert flest barn.

En gårdsarbeider på denne tiden tjente gjerne en riksdaler i årslønn pluss kost og losji. Premiepengene var altså betydelige.

Dette fikk mange bønder i Bergen stift til å starte opp eget vaksinasjonsarbeid, og flere ble også belønnet for det de gjorde: I 1780 fikk bonden Anders A. Rimstad i Davik en premie på ti riksdaler for å ha innpodet «341 Mennesker, med saa megen Held og Lykke, at ei en eneste har sadt livet til».

I 1786 fikk Henrich A. Sæle fra Førde et sølvbeger verdt 8 riksdaler for sitt arbeid med «Koppernes Inocculation».

Jenners vaksinasjonsmetode spredte seg raskt i Vest-Europa og kom til Christiania og Norge allerede i 1801. Til tross for dette var metoden svært omstridt, slik vi ser på denne karikaturen av J. Gilray i 1802, der det antydes at innpoding av kukopper ville gi de vaksinerte ku-utseende.

Fra kropp til ku

Det er usikkert hvor stor utbredelse inokulasjonen fikk. På slutten av 1700-tallet ble metoden også utkonkurrert av en annen fremgangsmåte.

I 1796 fant nemlig den engelske legen Edward Jenner ut at det å vaksinere med kukopper i stedet for menneskekopper var mindre farlig og mer effektivt.

Det er også her vi egentlig får begrepet vaksinasjon fra: Vacca er nemlig latinsk for ku. Denne metoden ble også brukt med stort hell i forbindelse med en koppeepidemi i Bergen rundt år 1803.

I 1810 ble så vaksineringen lovpålagt, og den gamle metoden med å bruke menneskekopper forbudt.