Refses for «upassende» uttalelse om partifeller: – Men det er jo det jeg mener

Olav Reikerås (Sp) får refs etter at han uttalte at to partifeller burde trekke seg. – En upassende kommentar, sier fylkesleder Jostein Ljones.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden