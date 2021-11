Danmarks statsminister grillet om Bergens bysegl

Men Mette Frederiksen kunne ikke love at seglet «ska hem».

Danmarks statsminister Mette Frederiksen er i hardt vær i den såkalte minkskandalen om dagen. Men først måtte hun svare på spørsmål om Bergens bysegl.

«Seglet ska hem» har flere lokale politikere krevd de siste årene.

I rundt 350 år har det eldste avtrykket vi har av Bergens bysegl ligget i en samling ved Københavns Universitet, sammen med 800 andre norske middelalderdokumenter.

Byseglet er fra 1299, og danner grunnlaget for det som i dag er Bergens byvåpen – en borg mellom syv fjell.

Middelalderhistoriker Jo Rune Ugulen har tatovert Bergens bysegl på overarmen, og er lei av å måtte reise til København hver gang han skal studere det eller andre middelalderdokumenter.

Måtte svare

De siste årene har Audun Lysbakken (SV) og middelalderhistoriker Jo Rune Ugulen kjempet for å få dokumentene tilbakeført til Norge. Kulturminister Abid Raja (V) har også tatt opp saken med sin danske kollega.

Denne uken var det den danske statsministeren Mette Frederiksen som måtte svare for hva som skjer med byseglet og andre norske kulturminner som ligger i danske arkiv.

Helge André Njåstad (Frp) stilte nemlig spørsmål om dette under Nordisk Råds sesjon i København.

Fakta Den Arnamagnæanske Samling Den islandske historikeren Árni Magnússon (1663–1730) samlet inn og tok vare på et stort antall middelalderskrifter fra Norge, Island, Danmark og Sverige, og testamenterte ved sin død denne samlingen til Københavns Universitet.

I Den Arnamagnæanske Samling finnes en rekke dokumenter av stor betydning for norsk kulturhistorie, og av relevans for norske forskere.

Samlingen omfattet i utgangspunktet over 1900 dokumenter, men etter lange forhandlinger ble i overkant av 1100 av dem overført til det norske riksarkivet i 1937.

Dette var de dokumentene som det kunne dokumenteres hadde vært på utlån til Árni Magnússon. De resterende dokumentene befinner seg fortsatt i København. Les mer

Tromme og segl

Njåstad viste i sitt spørsmål til både Bergens eldste bysegl og en samisk tromme som ble konfiskert i 1691. Han ba Danmark gi fra seg eierskapet til disse og andre kulturminner som stammer fra Norge.

– Skal vi få turister til Norge, så trenger vi å vise frem kulturskattene. Det er en selvfølge at Bergens segl hører hjemme i Bergen, og ikke i København, sa Njåstad.

Den danske statsministeren svarte derimot knapt:

– Jeg har ikke kompetanse til å vurdere en samisk tromme. Så det vil jeg ikke svare på, svarte Frederiksen fra talerstolen i Folketinget i København ifølge VG.

Slik ser byseglet som ligger i Den Arnamagnæanske Samling i København ut. Baksiden med borgen er det vi i dag kjenner som Bergens byvåpen. På forsiden er det et skip. Langs kanten står det «SIGILLUM COMMUNITATIS DE CIVITATE BERGENSI» (Bergen bysamfunns segl).

Støre smilte

Njåstad er ikke overrasket over det knappe svaret.

– Det var vel som forventet at hun ikke over bordet gir oss byseglet og trommen. Men jeg valgte likevel å adressere disse problemstillingene direkte med statsministeren, siden dette absolutt er et nordisk anliggende. Island sliter med akkurat det samme med sine middelalderkulturminner, sier han.

Han kan dessuten fortelle at han også tok byseglsaken opp med statsminister Jonas Gahr Støre.

– Støre smilte og sa seg enig i at Norge må kjempe for disse kulturskattene.

Helge André Njåstad benyttet anledningen til å utfordre den danske statsministeren.

Regjeringen lover innsats

Den nye regjeringen har dessuten med et eget punkt om problemstillingen i Hurdalsplattformen.

«Regjeringa vil ta initiativ til eit nordisk prosjekt om opphavsstaden til kulturgjenstandar og tilbakeføringsdiskusjonar, og for Noregs del greie ut korleis gode ordningar for samarbeid kan løyse tilbakeføringsdiskusjonar» heter det i kapittelet «Kulturarven skal løftast fram».

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har tatt saken om sametrommen opp med sin danske kollega, akkurat som hennes forgjenger Abid Raja gjorde med byseglet.

Njåstad sier at han og Frp vil forfølge denne saken.

– Å få overført eierskapet må nok avklares mellom statsministrene, så derfor oppnådde Frp nå at både den danske og norske statsministeren er oppdatert på byseglet.