– Det er grunn til å tro at vi nå kan løse saken, sier sjefen for Fana-politiet.

Torsdag fortalte BT om en serie dekk- og felgtyverier fra biler i Flesland- og Kokstad-området. Politiet sto uten mistenkte og etterlyste tips.

Femte sak dukket opp

Like før helgen fikk politiet melding om enda en tilsvarende sak, fra en annen bydel i Bergen. Fana-politiet fikk ansvaret for også denne, siden de allerede var i gang med å etterforske flere hjultyverier.

Basert på den siste saken sier Bård-Tore Norheim, sjef for politiet i Bergen sør, at de trolig har gode spor å gå etter.

– Jeg vil ikke gå i detalj. Men det er grunn til å tro at vi nå kan løse saken, sier Norheim.

Tor Høvik (arkiv)

Ladekabler og hjul

Fra 15. juli og frem til nå har det vært ti tyverier fra biler i Flesland- og Kokstad-området: Fire biler er ribbet for alle hjul. Og helgen for to uker siden forsvant seks dyre ladekabler tilhørende elbiler.

I tillegg kommer nå et femte dekk- og felgtyveri, som altså ble oppdaget et annet sted i byen.

Politiet sa sist uke at samme modus er brukt ved alle hjultyveriene: Bilene som ribbes plasseres oppå felger, slik at de ikke skal ta nedi bakken når hjulene er vekke.