Magne Berge Øgland (45) blei slått og rana med kniv i Strandgaten.

– Det heile var særs skremmande og nervepirrande. Eg er framleis skjelven.

Øglend er dagleg leiar av sykkelbutikken Sykkelpikene i Strandgaten, og var den einaste på jobb då ein mann tok seg inn, og rana butikken tysdag føremiddag.

Då BT trefte han, var han akkurat ferdig i avhøyr hos politiet.

Trudde han fekk kniven i brystet

Øglend fortel at han hadde hatt ein roleg morgon på jobb då han la merke til ein mann som kom inn døra i butikken.

Ifølgje 45-åringen lukta mannen sterkt av alkohol, og han reagerte straks på at noko ikkje var som det skulle, seier han.

– Han kom mot meg og bad meg gi han alle pengane i kassa. Eg trudde først han tulla, men plutseleg såg eg kniven i handa hans. Då trudde eg min siste time var komen.

Ifølgje Øglend er det neste han hugsar at han fikk ein knyttneve i brystet.

– Eg trudde først det var kniven eg kjende i brystet. Eg falt bakover i syklane.

– Då eg kom meg på beina igjen tok eg ut alt av kontantar i kassa og gav han. Det var kring 9.000 kroner. Då gjekk han, seier Øglend.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Alt av mannskap leitar

Eivind Hellesund i Vest politidistrikt i politiet fortel at politiet blei varsla om ranet klokka 11.50.

– Alt av tilgjengeleg mannskap i området har leita etter gjerningsmannen, så langt utan hell.

– Vi har fleire vitne vi skal avhøyre. I tillegg jobbar vi med å få kontroll på alt av videoovervaking som finst i området, seier Hellesund.

Ønskjer tips frå publikum

Politiet går ut med denne beskrivelsen av den antekne gjerningsmannen:

Mannen blei sist sett i Gågaten/Strandgaten med kniv i 12-tida.

Mørk hudfarge

Kring 170 centimeter høg

Mannen skal ha vore kledd i dongeribukse, svart rumpetaske og grå hettegenser.

Politiet ber vitne som har sett noko i område om å ta kontakt med politiet på telefon 02800.

– Gikk heldigvis bra

Øgland seier han har jobba i butikk i mange år, men aldri før har opplevd noko ubehageleg.

Han seier hendinga tysdag kjem til å sitje i lenge i kroppen.

– Medan eg stod der på golvet og trudde at det heile var over, tenkte eg på kona og barna mine. No vil eg eigentleg berre heim å vere med dei.