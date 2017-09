Per Arne Flatberg (52), Gatsby (3), Anne Birgitte Larsen (50) og Lyder (10mnd)

– 27. oktober 2007 ble en lykkelig dag i våre liv. Brann tok gull, og vi ble kjærester. Gleden over fotball førte oss sammen, og snart viste det seg at Per Arne og jeg hadde en felles interesse for hunder, også. Da forholdet hadde vart så lenge at vi bestemte oss for å satse, var det tid for å utvide familien. Etter mye diskusjon kom vi frem til at babyene våre skulle være to irske ulvehunder. De største hundene som tenkes kan, men også de snilleste. Vi får mange kommentarer når vi går tur i byen, men hundene er så rolige. Ingen bjeffing eller hopping, så vi skremmer ingen.