– Jeg har aldri sett lignende, sier Johnny Vassdal.

– Haglet kom på taket, det kom i hagen, det kom overalt. Det smalt godt, forteller Vassdal, om haglet som dundret ned på hustaket.

Spesielle former

Vassdal bor på Haukås i Åsane utenfor Bergen sentrum og var våken da de voldsomme lyn- og tordenbygene traff rundt midnatt.

Han tok bildene over, og her kan du se haglets spesielle form, som en kule i midten og med to utstikkere på siden.

– Jeg har aldri sett lignende før. Det er sikkert mange trær og busker som ikke tåler slikt, sier Vassdal.

Iskuler på sommeren

Hagl blir til i heftige bygeskyer med masse bevegelse, også kalt cumulonimbus. Disse er ofte svært store, og har ulik temperatur i deler av skyen.

I toppen av monsterskyen er det kaldt, mens det nærmere bakken er varmt.

Haglkjernen dannes i den kalde delen og vind gjør at kjernen av is beveger seg opp og ned i skyen, og haglet vokser seg større og større.

Meteorologene hos Yr sammenligner hagl med løk, som til slutt blir så tung at den faller til bakken. Noen blir store som golfballer.

– Når haglet dannes i et såpass kraftig nedbørsområde som det vi opplevde i går kveld og natt, tas haglet med oppover i skyen flere ganger. Dermed kan de bli både store og spisse i endene, sier meteorolog Martin Granerød.

– Dette er rett og slett iskrystaller som kolliderer med hverandre og danner ulike former, legger han til.

Julie Eliassen Bauge

– Hørte høy dunking

Da Julie Eliassen Bauge åpnet terrassedøren rundt midnatt, og så størrelsen på haglet, var hun glad for at hun ikke var ute da været hamret forbi.

– Jeg ble satt ut.

Hun hørte høy dunking og dundring på terrassen, og åpnet døren.

– Store kuler kom ned og inn døren. Jeg har aldri sett så store iskuler før. Det er rart det skjer nå midt på sommeren, sier Bauge.

Over 25 mm nedbør på to timer

I løpet av søndag kveld og natt opplevde vi et sjeldent ekstremvær i bergensområdet.

– Vi har registrert at det kom hele 25,4 millimeter nedbør på to timer, sier meteorolog Martin Granerød.

Over disse to timene slo lynet ned flere steder i Bergen og oppover mot Radøy og Meland, ifølge meteorologen.

Metoden for å måle avstand til lynnedslaget er å telle sekunder fra du hører torden til du ser lynet. Ett sekund tilsvarer én kilometer.

– Heldigvis er det ikke nok potensial i atmosfæren til at vi får like heftig vær utover mandagen. Lyn og torden er vi ferdige med for nå, men vi ser ut til å få regnbyger gjennom dagen, sier Granerød.