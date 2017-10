Emily Gabrielsen (21)

– I februar skal jeg ta fagprøve. Den skal jeg klare, og da kan jeg kalle meg anleggsgartner. Drømmene mine faller på plass en etter en nå. Jeg har en kjekk kjæreste, og nylig kjøpte vi et småbruk på Ask sammen. Han sier til meg at han er så glad for å ha en dame som er nevenyttig. Selv er han elektriker. Nå jobber vi for fullt med å sette i stand hus og ti mål med jord. Fire sauer er allerede på plass, og får jeg viljen min, skal det ikke gå lenge før vi har hest på bruket også.