– Utdanning for barn rammet av krig, det er det som gir håp, sier fylkesleder Marthe Jansen i TV-aksjonen.

– Hva skal årets TV-aksjon gå til?

– Den går UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Barn i Syria, Pakistan, Mali, Sør Sudan og Colombia.

– Hvorfor er dette viktig?

– Det er i dag 27 millioner barn i skolealder som ikke får skolegang. I for eksempel Syria er det 7000 skoler som er okkupert eller ødelagt. Det fører til enorme konsekvenser for barna. Mange lærere er drept eller på flukt. Pengene vi samler inn skal gå til å bygge skoler, skolemateriell og til utdanning av lærere. Muligheten til å få utdanning er en rett alle barn i verden har, men en rett veldig mange ikke får. Vi ønsker at bøssene på søndag skal fylles med håp.

– Hvordan har arbeidet i Hordaland gått til nå?

– Veldig bra og vi blir møtt med entusiasme for målet med innsamlingen. Aldri har flere skoler i fylket engasjert seg i arbeidet. Det handler selvsagt noe om tematikken og den hyllest den er for hvor viktig lærere er for å gi barn et håp for fremtiden.

– Har dere nok bøssebærere?

– Nei. Veldig mange har meldt seg, men vi trenger mange flere overalt i fylket. Erfaringsmessig vet jeg at det er ekstra stort behov i Fjell, Lindås, Askøy og på Stord. I Bergen er behovet størst i Fyllingsdalen, Ytrebygda, Åsane og i Årstad.

Her i Norge tar vi det for gitt at barn får skolegang. Slik er det slettes ikke alle steder. Det er derfor veldig fint om voksne og barn går sammen med bøssene. Ikke minst for å vise barna at vi bidra til å hjelpe andre barn, og gjøre noe mer enn bare for oss selv. Og ikke glem å ta ut kontanter til å putte i bøssene.

Fakta: Marthe Jansen Alder: 36 år Bosted: Erik Pontoppidans gate Aktuell: Fylkesaksjonsleder i Hordaland for TV-aksjonen søndag 22. oktober. kl. 10.30 På Voss. Sammen med ordførere og næringslivsfolk som ringer nettverket sitt for å få inn penger til TV-aksjonen. kl. 18.00 I Bergen. Pakker bøsseutstyr, saft og vaffelrøre til de 51 bøssebasene i Bergen. kl. 21.30 Slapper av sammen med en venninne og ser på «Tid for hjem» på TV. Sitatet: Jeg håper mange vil være med å gi barn håp og litt sol på søndag.

– Hva skal en gjøre for å melde seg som bøssebærer?

– Du går inn på blimed.no. Der skriver du navn, telefonnummer og hvor du bor. Like etterpå vil du få en sms med oppmøtested. Du kan også ringe oss på svarsenteret 02025. Da får du vite hvor de trenger bøssebærere i ditt område. En bøssebærer må være 18 år, de som er yngre må gå sammen med en voksen. Gjør det nå, det er ingen grunn til å vente til søndag med å melde seg.

– Betyr været på søndag noe for innsamlingen?

– Det kan det faktisk gjøre. Er det for fint vær er mange ute, er det for surt er det ikke så kjekt for bøssebærerne. Men vi lar oss ikke skremme av litt regnvær, vi er jo bergensere. I 2014 regnet det katter og hunder, men vi har aldri fått inn så mange penger som da.

– Husker du når du selv ble bevisst ulikhetene i verden?

– Ja, jeg var bitte liten og gikk sikkert i barnehagen. Min mormor forklarte meg at vi var heldige som var vokst opp på solsiden, og at alle barn i verden ikke var like heldige som oss. Det var derfor vår plikt å hjelpe dem. I mitt lille hode så jeg lenge for meg små barn i en skyggedal uten sol, men solidaritetsfrøet sådde mormor hos meg. Jeg håper mange vil være med å gi barn håp og litt sol på søndag.