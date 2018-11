Se hva folk dumper fra seg i naturen.

Stadig må folk fra kommunen rykke ut og rydde opp etter folk som bruker offentlig grunn som bossfylling.

– Vi er ihuga på å finne eierne, advarer Kjell Aga, leder ved eiendomsavdelingen i Bergen kommune.

En gammel seilskøyte ligger nedsunket ved kai på Ruskeneset like på utsiden av Straume bro. Ingen vet hvem eieren er. Det er et tidkrevende detektivarbeid å finne vedkommende og stille han eller henne til ansvar.

– Lykkes vi ikke med det, er det du og jeg, over skatteseddelen, som må ta kostnaden, sier Aga.

I mange tilfeller er det nettopp det som skjer. Det offentlige tar belastningen med å drive detektivarbeid, og kostnaden når det ikke lykkes, med å fjerne båt- og bilvrak og andre hensatte gjenstander.

Foto: Bergen og Omland friluftsråd

Anmelder hvis de kan

– Vi hadde et tilfelle i Fana. En utrangert campingvogn full av boss og gamle bygningsmaterialer var hensatt på en kommunal parkeringsplass. Vi gjorde et iherdig forsøk på å finne frem til rette eier, men alle kjennemerker, og alt som kunne ha ledet oss til eieren, var sveiset bort med stor flid. Vi brukte også lokalavisen til å hjelpe oss, og mistanken pekte i en bestemt retning. Men vi klarte aldri å bevise noe, forteller Aga.

– Men innimellom lykkes detektivarbeidet. Da kjører vi på og anmelder hvis det er grunnlag for det. Det kan bli langt dyrere for eier enn de småpengene de må betale for å benytte en offentlig avfallsplass. Folk skal vite at vi ikke ser gjennom fingrene med denne typen miljøkriminalitet.

Foto: Bergen og Omland friluftsråd

Det er ikke bare det at det er forbudt som opprører kommunens eiendomssjef, han er like bekymret over den faren gamle vrak representerer. Unger kan ta seg inn i dem og skade seg. Ofte inneholder de rester av både olje og diesel som på et eller annet tidspunkt vil renne ut og forurense naturen.

Velkjent problem

– Noen ganger når vi finner eieren, skjønner vedkommende alvoret. Uansett ser vi ikke med blide øyne på slik aktivitet, sier Kjell Aga.

Ofte blir boss og gamle vrak hensatt på parkeringsplasser som ligger inntil turområder, altså på steder der man er spesielt opptatt av at det skal se pent og ordentlig ut. Også for Bergen og Omland friluftsråd (Bof) er problemet velkjent.

Foto: Bergen og Omland friluftsråd

– Det er fryktelig irriterende. Det ene er kostnaden, det andre er tiden det tar. Det tredje er at slike vrak selvsagt opptar plass som andre skulle ha benyttet, sier Oddmund Dingen, seniorrådgiver i Bof.

Han forteller at steder som Kyrkjetangen, Kvarven og Notabuneset på Krokeide er spesielt populære for slike som har noe de gjerne vil kvitte seg med.

I hovedsak er det bilvrak som er problemet. Båtvrak blir typisk slept til en kai og etterlatt der. Den kommunale kaien i Skjoldabukta i Nordåsvatnet er særlig utsatt.

Foto: Bergen og Omland friluftsråd

Ler av truslene

– Det varierer hvor ofte dette skjer. Vi anmelder hvis vi finner eier, men vi opplever at det ofte ikke skjer noe med disse anmeldelsene. Noen bare ler når vi sier at vi kommer til å melde dem til politiet. De synes å spekulere i det faktum at politiet ikke prioriterer slike saker, sier Dingen.

Han oppfordrer folk til å være kritiske når de skaffer seg hjelp til å tømme gamle hus og kvitte seg med gamle biler.

– Det er en god del useriøse aktører i dette markedet. De som tilbyr seg å gjøre slikt ekstraordinært billig, gjør det kanskje nettopp fordi de bruker parkeringsplasser og liknende til å kvitte seg med gjenstandene, sier Dingen.

Også Bergen Havnevesen driver med omfattende opprydding etter folks unnlatelsessynder. Ca. en gang i uken er de ute og plukker opp saker og ting som kan være til fare for trafikken på sjøen. Det kan være alt fra trær, til alminnelig boss som flyter rundt i leien. Av og til kommer de også over herreløse båter.

Foto: Bergen og Omland friluftsråd

Lettere med båtregister

– Til nå i år har vi plukket opp rundt ti båter. Båter som driver uten folk om bord, melder vi fra om til politiet. De utløser ofte leteaksjoner, sier maritim sjef i Bergen Havnevesen, Christian Hafstad. Han forteller at de ikke sjelden kommer over båter som folk helt åpenbart har forsøkt å senke.

– Men en plastbåt synker ikke uten videre. De legger seg ofte like under overflaten og er til stor fare for trafikken på sjøen. Det er selvsagt strengt forbudt.

Hafstad skulle gjerne ha sett at det ble obligatorisk for alle båteiere å registrere båtene sine. Det ville ha gjort det mye enklere enn det er i dag, å finne tilbake til eierne av båtene. I dag er det frivillig å registrere alle båter under 15 meter.