Aldri før har det vært så varmt i oktober!

Det ble målt 23,4 grader på Florida i dag. Den gamle varmerekorden for oktober i Bergen var på 23,1 grader.

Bergenserne nyter solen og Nygårdsparken er stappfull av folk som har kommet seg ut for å utnytte denne ekstra sommerdagen.

sol i parken

Milda Hansen har tatt med seg familien til parken for å nyte solen i dag.

– Vi har besøk av søskenbarna til barna mine. Det er fantastisk å kunne vise frem byen og Nygrådsparken i dette fine været, sier hun.

Alice Bratshaug

Jan Arskog og hunden Pia slapper av på en benk i Nygårdsparken.

– Det er deilig med fleksibel arbeidstid på en dag som denne, sier Arskog.

Han kan ikke huske å ha sett så fint vær i oktober siden høsten 1997.

Alice Bratshaug

Endelig kan vi leke ute

– Det er helt fantastisk å få litt sol etter så mange dager med regn og kaldt vær, Sier Stella Canlas.

Hun og sønnen Kristian Angelo nyter solstrålene og benytter dagen til å leke ute.

Dette blir nok den siste sommerdagen, for i morgen har meteorologene meldt regn igjen.

Alice Bratshaug

Leser ute

Medisinstudent Odd-Olav Aga har benyttet anledningen til å ta med seg studiene utendørs. Midt i parken har han hengt opp hengekøyen sin og lagt seg til rette for å lese.

– Jeg har ligget her i et par timer nå, det var jo så fint vær at jeg måtte komme meg ut litt, sier han.

Alice Bratshaug

– Man glemmer litt hvor mye 20 grader er, sier Johanne Øvregaard.

Hun var usikker på om temperaturene ville bli så høye som forventet og forteller at det var vanskelig å kle seg på morgenen.

– Det var litt for varmt med jakke i dag! sier hun.