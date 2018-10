Raset tok med seg en høyspentledning.

Ved 13-tiden mandag fikk politiet flere meldinger om at det hadde gått et ras i fjellsiden ved Loni, sør for Odda sentrum.

Ingen personer, hus eller veier skal være tatt av steinraset.

Folk på stedet har observert at det gnistret i strømledninger.

Politiet er på stedet med representanter fra Odda Energi.

– Tre til fire husstander er uten strøm. En høyspentlinje er truffet av raset. Vi vet ikke hvor store skadene er, sier administrerende direktør Per Bjarne Mosdal.

Han antyder at de berørte vil få strømmen tilbake i løpet av ettermiddagen eller kvelden.

Raset gikk på vestsiden av riksvei 13, vel 100 meter fra Sandvevatnet.