Dag 4: Hurtigruten

Heim til jul, då hurtigruta var starten på høgtida.

Natta i salongen. Som ung var det oftast å sove på ein sofa. Lugar var luksus. Jakta på ein god soveplass. Hugse planløysinga frå båt til båt. Finne fram bok og ullsokkar, ytterjakka som dyne.

I halvsvevne grytidleg neste morgon merke at nokon listar seg rundt bordet ved sofaen, fjernar varsamt den tomme peanøttposen og glaset du sette der. Let deg sove litt til. Gode sjøfolk.

No er det lugar på kvar tur. Nesten. Det hender der ikkje er fleire ledige att. Ikkje nøye med.

Låser du deg inne bak ei lugardør, går du glipp av ting. Møter med framande. Samtaler i natta over ein halvliter. Som han lyse du klina med for hundre år sidan, og ikkje hugsar namnet til. Mogeleg han var nordfjording. Fin var han, i alle fall. Kvar blei det av deg, tru?

Dei utanlandske turistane. Tyske, italienske, britiske. Førstereis, som oftast. Klumpen i halsen når du ser kor forgapte dei blir av eit gammalt hus på ein holme, ei passerande sandskute, ein trolsk fjellformasjon.

Look, Doris, look – isn’t it wo-o-onderful!

Lysta til å rope ut til utlendingane at dette er mi verd. Sjå, på den knausen der borte, i det kvite huset, der bur eg! På det neset, der den blå trålaren ligg, der vaks eg opp. Tenk, når skip nærma seg, konkurrerte vi ungane om å hoppe utfor kaia så nær fartøyet som mogeleg! Utan flytevest!

Ok, der har vore sjokkopplevingar: Svenske interiørarkitektar dekorerer hurtigrute indre-innland-bonde-style. Pinnestolar, gyngestolar og filleryer. Maritim hyttekos. Finn feilen. Snublar du ikkje i fillerya, er heisatur frå gyngestol til dørk eit alternativ ved neste orkankast. Svensk humor.

Luktene. Før tobakksrøyk og brun saus. No vaflar, eller noko kortreist og handplukka. Sesongbasert meny med vinpakke. Før var det matpakke, skiver med kokt egg, eller heimetørka spekekjøt frå ein sunnmørsk fjordasau.

Lydane. Lossing og lasting, skramling og dunk. Vil du ta med bilen? Går greitt, køyr inn på rampa, så blir du heist ned i rommet. Småskummelt, men du fiksar det. Meistringskjensle.

Vinter. Ulande stormvind. Drønnet når skuta treff sjø igjen etter å ha blitt kasta i vêret av storebåra. Skjelvinga i skroget. Konstatere at du ikkje er redd. Du stolar på skipet. Det er jo hurtigruta, ikkje sant?

Og alltid – nokon på kaia som speidar etter deg, der du bukserer tung koffert ned stupbratt leider. Klemmen du får. Velkomen! Har reisa gått bra?

– Ja, veldig fin tur! Hadde ikkje lugar!