Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommer til Bergen for å møte de som var med i fregattulykken.

– Setter stor pris på at forsvarets øverste ledelse kommer i denne vanskelige situasjonen, sier presseoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret.

Han opplyser at forsvarssjefen og forsvarsministeren kommer til Bergen i dag. De vil gå om bord i fregatten KNM «Roald Amundsen». Der vil de treffe besetningen som var om bord under ulykken i Hjeltefjorden natt til torsdag i forrige uke.

Odin Jæger

Forsvarsministeren har satt av tid til pressen etter møtet med besetningen.

– Krevende tid

Også sjefen i Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, skal være med. Under en pressekonferanse tirsdag fortalte han at det har vært en tøff tid for mange i forsvaret etter at KNM «Helge Ingstad» krasjet med tankskipet «Sola TS» i forrige uke. Han har selv har flere samtaler med besetningen.

– Dette har vært krevende dager. Det var ille å se kollisjonen og havariet. Noen har hatt dramatiske opplevelser. Andre føler stort ansvar. Det går inn på meg som sjef og leder også, sa Stensønes.

De 137 som opplevde ulykken i Hjeltefjorden er nå tilbake på Haakonsvern, der de gradvis skal komme i gang igjen.

– Besetningen har oppnådd svært gode resultatet samlet sett. Det er viktig å beholde dem som en ressurs. Nå skal de ha en gradvis tilvenning til livet om bord. På sikt skal de ut og seile igjen, men det skal skje kontrollert og sikkert når de er klare til å gå tilbake på sjøen, sa flaggkommandør Rune Andersen tirsdag.

Oppleves tungt

Tirsdag morgen var det klart at seks vaiere som hold fregatten stabil, hadde røket. KNM «Helge Ingstad» hadde sunket ytterligere. Bare radartårnet kunne sees.

I går sa tillitsvalgte i Forsvaret at de er sjokkert over det som blir skrevet om deres kolleger.

– Det er enkelte «forståsegpåere» som tydeligvis allerede har klarlagt hendelsesforløpet og fordelt skyld. Det oppleves som litt tungt, sa hovedtillitsvalgt Tor Erik Eide i Befalets Fellesorganisasjon i Sjøforsvaret.