Skottene i fregatten skulle være vanntette, men ble raskt fylt med vann. Nå sjekker Forsvaret søsterskipene.

Havarikommisjonen kaller konstruksjonsfeilen «en meget alvorlig mangel», og sier den trolig gjelder alle de fire fregattene i Nansen-klassen.

– 13 vanntette soner

På Forsvarets nettsider står det fremdeles at fregattene er delt inn i 13 vanntette soner. Skipet er konstruert for å tåle en flenge i skroget. Men i virkeligheten flommet vannet fritt mellom rommene etter kollisjonen, og skipet mistet stabilitet.

Vanninntrengingen skjedde svært raskt, og kom helt overraskende på mannskapet.

– Skipet har en propellaksling som går igjennom flere skott. Det var forutsatt at dette ikke skulle gjøre noe med vanntettheten. Men det gjorde det, sier Dag S. Liseth i Havarikommisjonen.

Mens skadene i skroget skulle tilsi at tre eller fire av seksjonene i skipet tok inn vann, gjorde den hule propellakslingen at vannet også fosset inn i girrommet lengre frem i skipet.

Fra girrommet rant vannet videre, både bakover og fremover: Til det bakre maskinrommet, der dieselmotorene står, og til det fremre maskinrommet, som er utstyrt med en gassturbin.

Måtte evakuere

Dette gjorde at skipet ikke oppførte seg slik stabilitetsdokumentasjonen tilsa, og fikk ledelsen på fregatten til å beordre evakuering.

– Vi har mye arbeid igjen for å finne ut hva som skjedde fra det smalt og frem til evakueringen. De mistet jo også kontroll på fartøyet. Vi må finne ut hvordan det kunne skje, sier Liseth.

Havarikommisjonen skriver i sin rapport at konstruksjonsfeilen umiddelbart må rettes opp. Det er foreløpig ikke kjent om andre skipstyper fra samme leverandør, det spanske verftet Navantia, kan ha samme svakhet.

Forsvaret: – Ukjent problem

På en pressekonferanse i ettermiddag opplyste toppledelsen i Forsvaret at de ikke ante noe om dette problemet før ulykken. De sier det er for tidlig å svare på om mangelen kan ende med en erstatningssak.

– Vi har iverksatt midlertidige tiltak slik at fartøyene kan seile. Vi er i dialog med Navantia og Forsvarsmateriell for å finne frem til permanente løsninger, sier sjefen for Sjøforsvaret, Nils Stensønes.

– Hva slags midlertidige tiltak?

– Det er gjort klart havarimateriell som gjør det mulig å tette en slik skade. Det er laget prosedyrer og besetningen er orientert om det, slik at de kan gjennomføre tiltak hvis det kommer vann inn, sier Stensønes.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier de ikke vurderer problemet som så alvorlig at fartøyene må tas ut av drift.

Som et annet umiddelbart tiltak har Sjøforsvaret innskjerpet kravene til bruk av AIS (et automatisk posisjoneringssystem) i trafikkert farvann.

KNM «Helge Ingstad» hadde ikke AIS påskrudd da ulykken fant sted.

– Vi har presisert ansvaret for å bruke AIS når det er trange og trafikkerte farvann, sier Stensønes.