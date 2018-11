– Han har handlet i god tro. Han trodde han hadde vunnet i lotto, sier mannens forsvarer.

Denne uken ble en mann i slutten av 40-årene pågrepet i bergensområdet. Han er siktet for underslag og hvitvasking av penger.

– Mannen fikk med en feil 1,6 millioner kroner inn på kontoen fra banken, og er nå siktet for å ha beholdt pengene og disponert disse, sier politiadvokat Linn Skaar Sætre.

– Mye penger

En annen person er siktet for heleri i samme sak, men vedkommende har ikke vært pågrepet.

Ifølge Sætre kommer anmeldelsen fra banken, men hun ønsker ikke å kommentere hvilken bank det gjelder eller når banken oppdaget feilen.

– Det er snakk om mye penger, noe som gjør saken svært alvorlig. Når man plutselig får så mye penger på kontoen, er det naturlig at man gjør noen undersøkelser før man begynner å bruke dem, sier politiadvokaten.

– Trodde han hadde vunnet i lotto

Fredag ønsket politiet å varetektsfengsle mannen i to uker.

– Det er på grunn av fare for bevisforspillelse. Jeg vil også be om at kjennelsen unntas offentlig gjengivelse, sier Sætre.

Mannens forsvarer er advokat Rikke Arnesen fra Furuholmen Dietrichson AS.

– Her er det banken som har handlet feil. Min klient har handlet i god tro. Han trodde han hadde vunnet i lotto, sier Arnesen og fortsetter:

– Han erkjenner ikke straffskyld. Dette er veldig tøft for han, og han motsetter seg fengsling.