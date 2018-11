Bane NOR opplyser klokken 21 at toget som sto fast på Myrdal har fått klarsignal til å kjøre videre.

– Toget kjører nå mellom Myrdal og Mjølfjell. Strekningen er blitt undersøkt, og det har ikke blitt funnet noen konkrete feil. Toget kjører sakte videre, opplyser Gunnar Børseth, pressevakt i Bane NOR klokken 21.08.

Bane NOR har tidligere hatt store problemer med strømmen Bergensbanen. Den første meldingen om strømproblemene kom klokken 16.15.

Dette har gått hardt utover togtrafikken til NSB.

Tog sto fast i fem timer

Toget på Myrdal sto først fast i nesten fem timer, og skulle etter planen vært i Bergen klokken 19.

Vibeke Kvamme har sittet fast på toget sammen med Kirkevoll skolekor.

De har nettopp fått mulighet til å ta Flåmsbanen fra Myrdal. Deretter skal koret ta buss videre hjem til Bergen.

– En god del sitter fremdeles på toget. Det var god stemning på toget, i hvert fall blant oss. NSB er flinke med løpende informasjon, skriver hun på SMS.

– Ingen åpningsprognoser

Den første meldingen om strømproblemene kom fra Bane NOR klokken 16.15.

De berørte linjene var lokaltog mellom Bergen og Myrdal, og regionstog mellom Oslo og Bergen.

– Det er problemer med strømtilførselen. I mellomtiden jobber vi med å få tak i alternativ transport til togene som venter. Det er utfordrende å finne alternativ transport fra Myrdal, sa Gina Scholz, kommunikasjonssjef i NSB til Bergens Tidende rundt klokken 19.

Halvparten av passasjerene ble fraktet til Flåm og sendt videre med buss i løpet av de fem timene toget sto stille, opplyser kommunikasjonssjefen.

Har strøm, men må vente

Den andre halvparten ble værende på toget.

Scholz opplyser om at passasjerene har hatt strøm mens toget sto fast.

– Det er en fortvilet situasjon. Det er tøft både for dem som sitter på toget, for dem som venter, og for dem som jobber med å løse problemet. Det er strøm i toget, og de har fått mat. Vi har nødmat om bord som deles ut når det oppstår spesielle situasjoner, sa Scholz til BT rundt klokken 20.

– Passasjerer sier at det er tomt for mat i restaurantvognen. Kan du bekrefte dette?

– Hvis det ikke er mat i restaurantvognen, så har vi ekstra mat om bord. Her er det å gjøre så godt vi kan. Mange har spørsmål, og mange venter, legger hun til.