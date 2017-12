POLITIADVOKAT: Arne Fjellstad er politiadvokat i saken, og fremstiller to menn for varetektsfengsling fredag. FOTO: Ørjan Torheim

Vil fengsle to menn for juleinnbrudd

De to bergenserne i 20- og 30-årene er mistenkt for et eller flere av juleinnbruddene i Bergen sør. Blant annet ble gull og sølv stjålet fra fire forskjellige boliger.