Stormsenteret ligger nå ved Shetland og har stø kurs mot Vestlandet.

Regnet som har bøttet ned har gitt problemer flere steder på Vestlandet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprettholder torsdag formiddag et oransje flomvarsel, nest høyeste nivå, for midtre strøk. Skredvarselet på Vestlandet er justert ned til gult nivå.

– En god del stasjoner har nå vannføring på oransje nivå, og vi har stigende vannføringer i hele området, sier Anne Fleig, hydrolog i NVE.

– Er det fare for rødt nivå?

– Nei, vi forventer at det holder seg på oransje nivå. Men et oransje flomvarsel er en alvorlig situasjon. Det er viktig å holde seg unna flomstore elver og bekker og steder som kan være utsatt for erosjon.

Flomfaren avtar utover dagen

I Hordaland er det de midtre områdene som er hardest rammet: Øst for Bergen og sørover, og vest for Folgefonna, sier hydrologen. Langs kysten og lenger inn i landet, som i Odda og på Voss, er det ikke like ille.

Ansatte i NVE satt torsdag formiddag i beredskapsmøte. Et oppdatert varsel er ventet innen klokken 15.30.

– Det skal bli kjøligere og nedbøren skal avta. Vi forventer at vannføringen vil snu i løpet av kvelden og natten og være avtakende i morgen, sier Fleig.

Ørjan Deisz

Mer nedbør som snø

Meteorologisk institutt har torsdag formiddag avsluttet sitt fase A-varsel om økt overvåking på grunn av store nedbørsmengder.

– Det er nå i ferd med å gå over til bygevær. Det blir perioder med opphold, og da får det rent litt mer unna, sier meteorolog Kristin Seter.

I tillegg blir det kjøligere. Dermed vil snøsmeltingen avta og snøgrensen stige slik at mer av nedbøren faller som snø.

– Vi forventer at flomfaren og rasfaren vil avta utover dagen. Det er fortsatt regn i vente, og det kan bli kraftige byger med torden, men på grunn av høyere snøgrense og perioder med opphold vil det være mindre fare knyttet til nedbøren, sier Seter, og legger til:

– Nå er det vind vi fokuserer mest på her.

Kartet viser forventet vind natt til fredag:

Venter vestlig full storm

Regnværet avløses nemlig kraftig vind. Torsdag kveld er det varslet vestlig full storm på Vestlandet. Meteorologisk institutt opprettholder sitt fase A-varsel om vinden, som betyr økt overvåking på grunn av mulig ekstremvær.

Stormsenteret ligger i 12-tiden torsdag ved Shetland og har kurs mot Stad. Det er på sørsiden av lavtrykket det blir mest vind.

– Den kraftigste vinden venter vi inn mot Hordaland og Rogaland i kveld. Det er også sjanser for at sørlige deler av Sogn og Fjordane blir berørt. Det er snakk om vestlig full storm, kanskje kortvarig opp i sterk storm, men vi tror ikke det nå, sier Seter.

– Kan det bli ekstremvær?

– Det vurderer vi fortløpende, men slik det ser ut akkurat nå, tror vi ikke det. Men vi vil stadig vurdere nye prognoser.

Fakta: Stormvarselet for Vestlandet Meteorologisk institutt la i 12-tiden ut følgende varsel: Melding om økt overvåkning for (Rogaland og Hordaland) I kveld, torsdag, økning til vestlig full storm 25 meter per sekund på kysten og i fjellet, kan hende kortvarig sterk storm 30 meter per sekund. Det ventes vindkast på 30-40 meter per sekund inn over land. Fra fredag morgen nordvest full storm 25 meter per sekund, om kvelden minkende til liten storm 22 meter per sekund. De varme og fuktige luftmassene som har gitt svært mye nedbør på Vestlandet, er torsdag formiddag og ettermiddag i ferd med å bli erstattet av kjøligere luft. Det er fremdeles ventet nedbør de kommende døgn, i form av kraftige byger, kan hende med torden. På grunn av lavere snøgrense, og perioder med opphold, avsluttes den økte overvåkningen av nedbør.

– Vindkastene er de farligste

Meteorologen sier at de regner med at stormen er i gang for fullt en gang mellom klokken 20 og 22 torsdag kveld. Den vil vedvare utover natten.

– Det som har størst skadepotensial, er vindkastene. Vi venter vindkast på 30-40 meter per sekund inn i landet, sier Seter.

Hun ber folk benytte dagslyset til å sikre løse gjenstander, og sier at folk som har båt og naust bør ta en ekstra kikk der, da det er meldt høy flo – opp mot 45 centimeter over nivået i tidevannstabellen.

Det blir også mye vind fredag, men da dreier det til nordvestlig vind, som gjør skadepotensialet mindre.

– Da får vi ikke vindkastene like langt inn over land. Det blir fortsatt full storm, men det er først og fremst ytre strøk som vil bli berørt.