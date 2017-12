Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremværvarsel.

Ekstremværet Aina vil treffe Bergen ved midnatt, med full styrke fra 02-tiden. Bergen vil da oppleve vindkast på 35–40 meter i sekundet, ifølge de siste prognosene til Meteorologisk institutt.

Regnet vil fortsette utover det neste døgnet. Samtidig vil tidevann og høye bølger øke vannstanden, og vinden kommer på toppen. Det gjør at meteorologene nå sendte ut ekstremværvarsel.

– Det er kombinasjonen av flere dårlige værforhold, noe som gjør at vi frykter store ødeleggelser, sier vakthavende meteorolog Reidun Holmøy.

De siste prognosene viser at Bergen vil få de første vindkastene på 40 meter i sekundet ved midnatt, med full styrke fra 02-tiden.

Ekstremvarselet kom klokken 17.45 torsdag. Aina befinner seg i Nordsjøen, og beveger seg mot Vestlandet. Varselet gjelder for Sogn og Fjordane, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Stormen har truffet Rogaland

Klokken halv tolv melder Meteorologisk institutt om at det nå blåser full til sterk storm flere steder i Rogaland.

På Utsira fyr ble vinden målt til over 28 m/s, og fergesambandet mellom Stavanger og Tau er innstilt gjennom hele natten.

I løpet av de neste timene kommer stormen til å forflytte seg nordover mot Hordaland.

Stille før stormen

Det verste vindfeltet er like sør for Ainas stormsenter.

Rogaland får uværet først nå i de sene kveldstimer.

– Sakte, men sikkert vil det kraftige vindfeltet bevege seg nordover mot Hordaland. I bergensområdet vil det ta noen timer utover natten før man merker den kraftige vinden fra vestlig retning, sier meteorolog Martin Granerød hos Meteorologisk institutt.

– Har begrepet «stille før stormen» noe for seg?

– Ja, man kan si det. I løpet av natten får vi et vindfelt med sønnavind, deretter plutselig et vindfelt som går over til vestavind. Det var også godt med vind for noen timer siden, og det var det første som traff fra sørvestlig retning, før det roet seg. Så vil det øke på igjen, sier Granerød.

Været vil være på sitt verste sent torsdag kveld og tidlig på natt til fredag, spår Holmøy.

– I tillegg vil det blåse sterk vind i hele morgen. Det er sør for Sognefjorden og til Rogaland som får det verste, sier hun.

Kartet viser forventet vind natt til fredag:

– Vindkastene er de farligste

Det er ventet vindkast på 35–40 meter per sekund innover mot land.

– Det som har størst skadepotensial, er vindkastene. Vi venter vindkast på 30–40 meter per sekund inn i landet, sier vakthavende meteorolog Kristin Seter.

Uværet vil fortsette utover fredagen, men dreie til nordvestlig vind med mindre skadepotensial.

Fakta: Ekstremværet Aina Meteorologisk institutt sendte i 18-tiden ekstremvarsel for Vestlandet sør for Stad I kveld, torsdag, økning til vestlig full og til dels sterk storm 30 m/s utsatte steder sør for Sognefjorden. Det ventes vindkast på 35-40 m/s inn over land. Fra fredag morgen nordvest full storm 25 m/s, fredag kveld liten storm 22 m/s. Natt til fredag er det ventet høy vannstand, 35-45 cm over høydene oppgitt i tidevannstabellen. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, estimert til 8-11 m. Et stormsenter befinner seg torsdag kveld i nordlige Nordsjøen, og beveger seg mot Vestlandet. Det ventes full til sterk storm utsatte steder, og kraftige vindkast inn over land. Kombinasjonen av sterk vind, store nedbørmengder og høy vannstand gir potensial for store ødeleggelser.

Oransje flomvarsel

Regnet som har bøttet ned har fått alvorlige konsekvenser flere steder på Vestlandet torsdag. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprettholder torsdag kveld et oransje flomvarsel, nest høyeste nivå, for midtre strøk. Skredvarselet på Vestlandet er justert ned til gult nivå.

– En god del stasjoner har nå vannføring på oransje nivå, og vi har stigende vannføringer i hele området, sier Anne Fleig, hydrolog i NVE.

– Er det fare for rødt nivå?

– Nei, vi forventer at det holder seg på oransje nivå. Men et oransje flomvarsel er en alvorlig situasjon. Det er viktig å holde seg unna flomstore elver og bekker og steder som kan være utsatt for erosjon.

Uværet direkte: Få siste nytt her

Ørjan Deisz

Flomfaren avtar utover dagen

I Hordaland er det de midtre områdene som er hardest rammet: Øst for Bergen og sørover, og vest for Folgefonna, sier hydrologen. Langs kysten og lenger inn i landet, som i Odda og på Voss, er det ikke like ille.

Ansatte i NVE satt torsdag formiddag i beredskapsmøte.

– Det skal bli kjøligere og nedbøren skal avta. Vi forventer at vannføringen vil snu i løpet av kvelden og natten og være avtakende fredag, sier Fleig.

Flere strømbrudd

En kvinne omkom i et jordras på Osterøy torsdag morgen. Utover dagen var det flere mindre ras andre steder på Vestlandet, i tillegg til oversvømmelser. Bergensbanen er stengt, det samme er Hardangervidda for mindre biler. Et tre har falt over en bil på E39 ved Torsdag kveld var nærmere 900 husstander uten strøm.

BKK har oppfordret sine kunder til å finne frem ved, lommelykter, stearinlys, samt lade mobiltelefonene sine.

Venter vestlig full storm

Stormsenteret lå ved 12-tiden torsdag ved Shetland, med kurs mot Stad. Det er på sørsiden av lavtrykket det blir mest vind.

Torsdag ettermiddag hadde den beveget seg nærmere, og det verste uværet er ventet torsdag kveld til natt til fredag.

– Den kraftigste vinden venter vi inn mot Hordaland og Rogaland i kveld. Det er også sjanser for at sørlige deler av Sogn og Fjordane blir berørt. Det er snakk om vestlig full storm, kanskje kortvarig opp i sterk storm, men vi tror ikke det nå, sier Seter.