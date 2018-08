Da huseier Roger Iversen kom ut, var bilen låst og sjåføren borte vekk.

Lørdag morgen var Roger Iversen innom kontoret på Nøsteboden. Plutselig hørte han et kjempesmell.

– Det hørtes ut som en eksplosjon. Du kan tenke deg hvor mye bråk en bil som kjører inn i et husvegg lager, sier Iversen.

Ingen sjåfør

Da han kom ut på gaten så han årsaken til bråket. Tvers over gaten hadde en sølvgrå personbil kjørt langt inn i veggen på huset i Rognesmauet.

– Det skjedde for en 30–40 minutter siden, sier han når BT snakker med ham klokken 09.30.

Hans Ivar Moss Kolseth

Renoveringsprosjekt

Iversen forteller at han eier bygningen gjennom Nøstegaten Eiendom AS, og at huset sto tomt.

– Huset er fra 1600-tallet og har vært under renovasjon i flere år, og nå hadde det begynt å ta form. Dumt, men livet går videre, sier han.

Hans Ivar Moss Kolseth

Ifølge ham var sjåføren heldig.

– Veggen han traff var en tidligere glassvegg, og var laftet for å forsterke veggen. Uten forsterkningen kunne det gått verre, kommenterer Iversen.

– Vet du at sjåføren var en mann?

– Nei, men dette må ha vært en fyllekjøring. Det samme har nemlig skjedd med Nøsteboden for noen år tilbake. Ikke drikk og kjør, formaner Iversen.

Roger Iversen

Låst bil

Lørdag morgen kom meldingen om en bil i hus i Rognesmauet på Nøstet.

– Bilen står godt inn i huset, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110 Hordaland, og legger til:

– Bilen er låst, og det er ingen personer på stedet.

Roger Iversen

– Hæ?

– Ja, det sa vi og, humrer Drotningsvik.

Twitter-meldingen ble publisert klokken 08.55.