Torstein Dahle tar ikke gjenvalg til bystyret eller fylkestinget. – Jeg vil slippe til yngre krefter, sier Rødt-veteranen.

Selv om Dahle ikke stiller til valg neste høst, understreker han at han ikke har planer om å gi seg med politikk.

– Jeg har fortsatt tenkt å være aktiv i lokalpolitikken, og vil fremdeles ha et stort internasjonalt engasjement. Men jeg har kommet til at det er riktig å slippe til andre, dyktige politiske talenter i partiet.

31 år i bystyret

Dahle har representert Rød Valgallianse, og senere Rødt, i bystyret i Bergen siden 1987. Han satt i fylkestinget i Hordaland mellom 2003 og 2007.

– Vi ligger an til å få tre-fire representanter i bystyret ved neste valg, og da er det viktig å slippe til yngre krefter i partiet. Jeg vil ikke blokkere for dem, sier Dahle.

Han sier det ikke ligger noen politiske eller strategiske uenigheter bak avgjørelsen, og avviser at han har mistet entusiasmen eller gløden for partiets politikk. Han ga beskjed om beslutningen i en mail til partiet onsdag kveld.

Slengere

– Jeg har passert 71 år, og det er begrenset hvor lenge jeg kan holde koken. Jeg har fått mange hyggelige tilbakemeldinger og setter pris på det. Men jeg tror andre kan overta min rolle.

En av grunnene til at han ikke vil stå på valglisten, er at han gjennom mange år har fått svært mange personstemmer.

– Jeg får så mange slengere at selv om jeg står langt nede på listen ville det vært fare for at jeg blir valgt inn og fortrenger yngre krefter.

I inneværende periode har Dahle representert Rødt i bystyret sammen med gruppeleder Sofie Marhaug.

– Hun har gjort en strålende innsats, og bystyrearbeidet er i trygge hender, sier Dahle.