Administrerende direktør Ole Hope hilser Fylkeslegens avgjørelse om tilsyn av Bergensklinikken velkommen.

– Jeg er glad Fylkeslegen vil ettergå disse påstandene slik at vi kan få satt et punktum, skriver administrerende direktør ved Bergensklinikken Ole Hope i en sms til BT.

Tidligere i dag meldte BA at fylkeslege Helga Arianson åpner tilsyn med den tradisjonsrike rusinstitusjonen. Beslutningen er tatt etter at suspendert fagdirektør Kari Lossius varslet om det hun mener er ulovlig snoking i pasientjournaler.

Hun hevder at Hope har fått noen til å gå inn i journaler for å skaffe seg oversikt over utskrivninger.

Lossius sier at hun advarte administrerende Hope mot å gjøre dette tidligere i august, da Hope ba om å få tilsendt disse opplysningene.

Også tolv mellom ledere som forrige uke sendte et varsel til styret ved Bergensklinikkene mistenker toppledelsen for regelbrudd.

Rune Nielsen

– Viktig for folks tillit

Ifølge fylkeslege Helga Arianson er det rutine å følge opp saker som handler om mulige brudd på taushetsplikten.

– Å overholde taushetsplikten er så viktig for folks tillit til helsevesenet at vi alltid vil følge disse sakene opp, sier fylkeslege Helga Arianson.

Hun understreker at tilsynet ikke innebærer at Fylkeslegen har tatt noen form for stilling i saken.

– Vi har ikke tatt stilling til noe som helst, verken på den ene eller den andre siden. Vi gjør dette for å undersøke hva som har skjedd, sier Arianson.

Fylkeslegen har allerede skrevet til Bergensklinikken og bedt om en redegjørelse.

– Når vi får svar vil vi vurdere om saken er blitt tilstrekkelig opplyst, eller om vi trenger å gjøre flere undersøkelser, sier Arianson.

Jannica Luoto

Fornøyd med avgjørelsen

Kari Lossius er fornøyd med Fylkeslegens avgjørelse.

– Jeg er glad for at vi har helsemyndigheter som går inn og undersøker. Nå er det opp til Fylkeslegen å finne ut hva som faktisk har skjedd. Da vet jeg at saken er i de beste hender.

– Som helsearbeider hadde jeg plikt til å melde fra, understreker hun.

Kari Lossius og klinikksjef Eva Karin Løvås ble suspendert med øyeblikkelig virkning i forrige uke. Årsaken er at de har ansvaret for at pasienter ikke har blitt skrevet ut, selv om de har forlatt institusjonen.

De siste ukene har situasjonen ved Bergensklinikken vært svært krevende for mange ansatte. I går krevde mellomledere og tillitsvalgte Ole Hopes avgang.

Alice Bratshaug

Avviser anklagen

Ole Hope har tidligere avvist at han eller noen av de administrativt ansatte har snoket i journaler for å finne ut av når pasientene skrives ut.

– Ingen har foretatt uautorisert datainnhenting. Pasientens personvern er ivaretatt og journalforskriften er fulgt. Jeg fikk et muntlig varsel og sjekket Helse Vest sine retningslinjer og våre interne prosedyrer om håndtering av fravær fra klinikk. Så anmodet jeg en medarbeider som har autorisasjon til å gå inn i journaler for å hente ut styringsdata og å fremskaffe slike data for 2017 og første halvår 2018. Vedkommende hentet ut styringsinformasjon som ledelsen skal ha tilgang til, skrev han i en e-post til BT forrige uke.