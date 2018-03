Essey fikk knapt sove i natt, han gledet seg sånn til sin første skitur

AV

I Furedalen på Kvamskogen hjelper pappa Angesom Asmelash Haile sønnen Essey på med skiskoene.

– Det er fantastisk, sier trebarnsfaren fra Eritrea og smiler fornøyd.

For denne lørdagen skal minstemann i familien endelig få ski på beina. Litt lattermild forteller faren at sønnen ikke fikk sove i natt fordi han er så veldig spent.

Bildevisning Marita Aarekol

Essay har fått låne et par ski som strengt tatt er i største laget, men det gjør absolutt ingenting.

Begeistret løfter fireåringen beina høyt mens han beveger seg bortover den snødekte flaten. Etter en liten stund faller Essey, men smilet er like bredt mens pappa hjelper ham opp gang på gang. Det tar ikke lang tid før faren må springe ved siden av for å holde følge, mens guttungen setter kursen nedover mot en liten bakke. Han smiler gledestrålende til pappa som forhindrer et fall fordi han holder fast i vinterdressen hans.

– Jeg har vært tre ganger på ski og liker det så godt, sier Angesom Asmelash Haile som bor sammen med familien sin på Ågotnes.

Bildevisning Marita Aarekol

Nedover bakken kommer Adnan Mohamed og den fire år gamle datteren Souud Mohamed på et stort, grønt akebrett.

– Vi er veldig glade for å være her. Jeg får mulighet til å kunne bruke tid sammen med min datter, og hun liker godt å være i snøen. Min kone er hjemme med de to minste barna våre på to år og syv måneder. Vi bor på Ravnanger på Askøy, forteller Adnan Mohamed fra Syria.

Bildevisning Marita Aarekol

– Denne dagen skal barnefamilier med minoritetsbakgrunn få kjennskap til typisk norske vintertradisjoner. De fleste har aldri forsøkt ski og akebrett før. Her får de mulighet til å prøve, samtidig som de føler seg trygge, sier Sigrid Kvåle Myksvoll.

Hun er prosjektleder i Bergen og Hordaland Turlag som arrangerer vinteraktivitetsdagen sammen med Hordaland Idrettskrets, Hordaland fylkeskommune, organisasjonen Way Forward og kommunene Fjell, Askøy, Samnanger og Bergen. Lørdag formiddag ble barnefamiliene fraktet med busser opp til Kvamskogen, der Bergen kommune hadde hundre par ski til utlån.

Bildevisning Marita Aarekol

– Å introdusere familiene for vinteraktiviteter som er en så viktig del av den norske kulturen, gjør at de føler seg inkludert. De vet at det er noen som bryr seg. Og de er så veldig positive, og utrolig villige til å prøve noe nytt, utdyper Sigrid Kvåle Myksvoll som håper at dette tiltaket skal gjøre det litt lettere for familier å forsøke seg på nye aktiviteter.

Bildevisning Marita Aarekol