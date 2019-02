DÅRLIG STEMNING: Anna Elisa Tryti (i midten) mener hun ble holdt for narr av regjeringen da hun pekte på Hordnesskogen som fremtidig godsterminal for jernbane. T.v. kommunaldirektør Ann Iren Fagerbakke. FOTO: Geir Martin Strande

Mener regjeringen har holdt Bergen for narr

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) er opprørt over at regjeringen aldri tok noen beslutning om hvor den nye godsterminalen for jernbanen skal ligge.