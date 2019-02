Midt i morgenrushet gikk det galt i bakken opp Vallaheiane på E39. Plutselig løsnet en tilhenger med fisk fra trekkvognen. Dette førte til lange køer i begge retninger.

Uhellet på hovedveien mellom Bergen og Os skjedde ved 07-tiden torsdag morgen. En del av fisken i tilhengeren havnet i veien.

E39 ble stengt i en periode, før det ene feltet ble åpnet for trafikk. Det oppsto lange køer i begge retninger.

Ved 10.30-tiden melder Vegtrafikksentralen at det nå er fri ferdsel på stedet.

– Sjåføren har forklart at tilhengeren bare falt av. Vi trenger tolk for å avhøre ham, og det vil bli gjort i løpet av dagen, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

– Vet dere nøyaktig hva som har skjedd?

– Hendelsesforløpet er litt uklart siden vi ikke har fått sjåførens versjon. Men semitraileren var tungt lastet med fisk på vei opp Vallaheiane. På bildene ser man at tilhengeren er delvis ute av veibanen, sier operasjonslederen.

ÅDNE LUNDE

– Det var tett trafikk da dette skjedde. Hvis en bil hadde kommet rett bak tilhengeren, kunne den da ha risikert å få den i fleisen?

– Disse vogntogene har katastrofebremser som skal slå inn. Men en tilhenger som løsner, vil alltid utgjøre et stort skadepotensial. Vi ser alvorlig på dette, slår Rebnord fast.

Politiet ble varslet om uhellet klokken 07.11 torsdag morgen.

Statens vegvesen er på stedet for å foreta en teknisk kontroll. Ifølge politiet skal veivesenet ta med tilhengeren til et egnet sted for ytterlige undersøkelser.

2211-TIPSER

Politisjef i Bergen sør, Bård-Tore Norheim, sier Statens havarikommisjon er varslet.

– Jeg har foreløpig ingen forutsetninger for å spekulere i hendelsesforløpet. Men det vil bli ettergått hva som har skjedd her, hvordan teknisk stand var og om alle papirer er på plass, sier Norheim.

I 09-tiden sier Norheim at Statens havarikommisjon er på vei, men at folkene derfra ble sittende fast i køen.

– Foreløpig er det ikke snakk om noen etterforskning fra vår side. Men vi får se om det er noe i saken som tilsier at det er skjedd noe så uaktsomt at vi likevel må gjøre noe.

15 personer jobbet torsdag morgen med å tømme tilhengeren for fisk. Ifølge politiet var en fjerdedel av lasten fjernet ved 09.40-tiden.

