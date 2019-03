KRITISK: Bård Espelid (nærmest) er varaordfører og representant for Askøylisten. Han er kritisk til samarbeidsklimaet blant politikerne på Askøy. FOTO: Roar Christiansen (arkiv)

Varaordfører: – Politisk spill og voldsom polarisering ødeleggende for styringen av Askøy

– Jeg kan ikke si at jeg angrer på at jeg gikk inn i politikken for fire år siden, men det er svært utfordrende å være politiker på Askøy, sier Bård Espelid.