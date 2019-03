– Dette er kjempealvorlig, sier informasjonssjef Roald Orheim i Telenor Norge.

Litt før klokken 11.30 fredag begynte de første telefonene å komme inn til Telenor fra folk som ikke klarte å komme seg på nett.

På formiddagen trodde man først at problemene var lokalisert til Osterøy, Kristiansand og Oslo.

Men det viste seg etter hvert at nettrøbbelet rammet kunder over hele landet.

– Vi kjenner ikke til omfanget ennå, sa informasjonssjef Orheim i Telenor tidligere i dag.

– På Osterøy forsvant nettilgangen og norsk TV ved 11.15-tiden, fortalte Trygve Tønnessen til BT ved 11.45-tiden.

Ved 12-tiden fikk de TV-tilgangen tilbake på Osterøy.

– Ingen nettilgang

– Men vi har ingen netttilgang og ingen e-post, sa Tønnessen.

– Dette er relativt ferskt, og jeg vil ikke spekulere i hva det er som har skjedd, opplyste informasjonssjef Orheim tidligere i dag.

– Hvor stort er dette problemet for Telenor?

– Hvis dette vedvarer, er det alvorlig. Akkurat nå har vi folk som driver og feilsøker. Dette gjelder kunder over hele landet, sa han.

Fant feilen

Ved 14-tiden fredag har de imidlertid klart å finne ut hva det er som er galt.

– Vi har problemer med våre systemer som fører til at vi ikke klarer å koble kundene til adressene på internett. Dette er kjempealvorlig, og vi bruker alle tilgjengelige ressuser på å løse dette, forrtalte Orheim.

Like før klokken 14.30 var feilen fikset.

– Nå skal internett på mobil og bredbånd være oppe. Men vi må følge situasjonen nøye fremover, sier informasjonssjef Henriette Frølich Holte til BT.

Hun understreker at Telenor er lei seg for problemene som datatrøbbelet har forårsaket for kundene.