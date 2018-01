ROLIGE DAGER: Daniel Reinsfelt hos Sørensen Tobakk på Torgallmenningen var en av kjøpmennene som rapporterte om mindre trafikk under VM. FOTO: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Butikkene i sentrum tapte 30 millioner under sykkel-VM

I en analyse utført for Bergen kommune kommer det frem at handelsstanden i Bergen sentrum tapte rundt 30 millioner kroner under sykkel-VM.