En ekstra salutt for fagforeningskjempen, journalisten og musikeren Arild Berg Karlsen som i dag fyller 70 år.

Etter noen år som journalist i Vestfold Arbeiderblad tok Karlsen med seg sin lille familie over fjellet til Bergen og jobb i Bergens Tidende. Heldigvis ble han værende.

På sine mer enn 35 år i BT satte Karlsen spor etter seg som journalist og avdelingsleder for både politikk og kultur. Men like viktig ble hans innsats for kollegene. Både som ansattrepresentant i styret og tillitsvalgt for Norsk Journalistlag (NJ).

Uten frykt for autoriteter har han mang en gang gått i retorisk kamp med eiere og ledere på vegne av fellesskapet. Vel så viktig har hans evne til å vise omsorg og støtte vært, særlig for dem som opplevde livets tunge motbakker. Han var en du alltid kunne gå til – og som alltid stilte opp. Karlsen vet hva solidaritet er – og betyr – i praksis. Han er glad i mennesker, og han er selv lett å bli glad i.

Karlsens engasjement strekker seg langt utover det lokale. Han har sittet i NJs landsstyre og hatt utallige verv i organisasjonen. Selv etter at han gikk av med pensjon i 2013, fortsatte han som kasserer i Bergen Journalistlag (BJ). For sin utrettelige innsats over flere tiår ble han i 2017 tildelt BJs hederspris. Og det er fortsatt et «vi» om du møter Karlsen til diskusjon om journalistikk og journalisters kår.

Kunst og kultur har preget mye av livet til Arild Berg Karlsen – og gjør det fortsatt. Like viktig har musikken vært. Ikke alle i hans bekjentskapskrets kjenner til at han har flere plateutgivelser bak seg. Og han deler gjerne sin kunnskap, særlig om Beatles.

Det er lett å trives i selskapet til Arild Berg Karlsen, men du må være forberedt på at det kan bli seint. Han elsker gode diskusjoner i et bredt utvalg av tema. Men styr unna Den Amerikanske Borgerkrigen. Da kommer nok din kunnskap til kort.

Da Karlsen gikk av med pensjon som 64-åring, bestemte han seg for å sette av tid til frivillig arbeid. Valget falt på Kirkens Bymisjon hvor han hver uke driver norskundervisning for utlendinger. Også her stiller han opp for dem som trenger det mest, slik han også har gjort det som verge.

Og har du tenkt å avlegge jubilanten et besøk på selve dagen, må du finne frem kofferten og komme deg på første fly til København. Den feirer han nemlig sammen med sine nærmeste på deres ferieparadis på Bornholm.