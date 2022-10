Nav-drapet: – Det har vært et tungt år med mange tårer og en dyp sorg

Mandag starter rettssaken etter drapet på Nav Årstad. – Det er mange som gruer seg, sier tillitsvalgt Lisbeth Stender.

– Min opplevelse er at de ansatte føler seg trygge i de nye lokalene. Men vi vil alltid ha med oss det som skjedde, sier Lisbeth Stender ved Nav Årstad.

For over ett år siden ble Marianne Amundsen (57) knivdrept mens hun var på jobb på Nav Årstad. Hennes kollega, Ida Aulin (29), ble skadet.

Mandag møter en 40 år gammel mann i Bergen tingrett, tiltalt for drap og drapsforsøk.

– Det er mange ansatte som gruer seg til rettssaken da det fremdeles er en stor sorg og vil vekke mange følelser, sier Lisbeth Stender, plasstillitsvalgt på Nav Årstad for Fellesforbundet (FO).

Slik beskriver hun tiden etter knivangrepet:

– Det har vært et tungt år med mange tårer og en dyp sorg. Vi har gitt hverandre mange klemmer og vært opptatt av å være der for hverandre.

Enhetsleder Marith Hildal forteller at de jevnlig opplever trusselsituasjoner på kontoret. Slik ser ett av samtalerommene ut.

Skjerpet sikkerhet i nye lokaler

I februar flyttet Nav Årstad til nye, sikrere lokaler i Møllendalsveien.

Nå er det to vektere i lokalene til enhver tid. Mottakssenteret for brukere og arbeidsområdet for de ansatte er adskilt fra hverandre.

I flere av samtalerommene er det pleksiglass fra vegg til vegg mellom bruker og ansatt. Den kommende rettssaken gjør også at flere Nav-kontor har innført ekstra sikkerhetstiltak.

Flyttingen var planlagt før drapet, men ifølge Stender har den vært viktig for å ta arbeidshverdagen tilbake. Hun sier de ansatte føler seg trygge på jobb, selv om drapet fortsetter preger dem.

– Det vil det nok gjøre i lang tid. Vi har mistet en god og dyktig kollega som har vært en veldig viktig person for mange.

– Stålsetter oss

Marith Hildal, enhetsleder på Nav Årstad, sier at de 200 ansatte er preget i ulik grad.

– Vi har det med oss i ryggmargen og magen at en kollega ble drept på jobb, sier hun.

I forkant av rettssaken er ledere, verneombud og ansattrepresentanter tilgjengelige for ansatte som ønsker samtale. Noen ønsker det, mens andre vil jobbe som vanlig.

– Vi står litt på vent og stålsetter oss for hva som kan komme av detaljer, som blir tøffe å høre, sier Hildal.

Selv planlegger hun å følge rettssaken i Bergen tingrett.

De nye lokalene er inndelt i ulike ventesoner for brukere med og uten timeavtale.

– Fryktelig høyt antall

Arne Hernes er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Bergen.

– Nav Årstad er nok bortimot det tryggeste kontoret i Norge nå, sier han.

Selv om sikkerheten er skjerpet på flere Nav-kontor, er arbeidshverdagen fremdeles utfordrende.

En omfattende undersøkelse av sikkerheten for Nav-ansatte viste nylig at en av tre har opplevd trakassering, trusler eller vold det siste året. Flertallet av truslene skjer på telefon. Under én prosent har opplevd fysisk vold.

Yngre arbeidstakere, kvinner og deltidsansatte er mest utsatt.

– Det er et fryktelig høyt antall ansatte. Ansatte som jobber i Nav har et stort ønske om å hjelpe mennesker som av ulik årsak har behov for kontakt med oss. Det er også viktig å ha en arbeidsplass som er trygg for de ansatte, kommenterer Lisbeth Stender.

På Nav Årstad har de jevnlig øvelser i hvordan de skal håndtere krevende telefonsamtaler med mennesker i krise, og hvordan raskt forlate mottaket hvis situasjoner oppstår.

De har ikke hatt fysiske voldsepisoder siden innflyttingen, ifølge Hildal.

– Tryggheten på kontorene er ledernes ansvar, påpeker tillitsvalgt Arne Hernes i Fagforbundet.

Vil ikke ha mer «flyplass-sikkerhet»

Hernes tror ikke løsningen er mer barrierer, stengte kontorer eller «flyplass-sikkerhet». Men at det handler om at ansatte får nok kursing og trening, samt at Nav er tilgjengelig nok for brukerne.

– Vi jobber med mennesker i krise og jeg forstår at brukerne kan bli trigget av å komme til en automatisk telefonsvarer og stå 15–20 minutter i kø. Hvis det er det vanlige, er det for få som jobber der, sier han.

Nav Årstad holder til i Møllensdalsveien og tar imot brukere hver ukedag. Mellom klokken 12.30 og 14.30 er det åpent for drop in.

Sikkerheten må jobbes med hele tiden, påpeker Hernes.

– Det er viktig at det ikke blir skippertak.

Brukerne har vist forståelse for at de ansatte må ha ekstra sikkerhet, ifølge de ansatte.

– Det vil alltid være en balanse mellom nærhet til brukerne og det å sikre ansatte. Vi gir tjenester både på kontoret, hos samarbeidspartnere og i tjenestemottakere sine hjem. Vi gjør alltid vurderinger av hva som er riktig arena for oppfølging, men vi gjør gjerne vurderingene grundigere nå enn før, sier Stender.