Det er en skjebnens ironi at det du elsket mest også tok deg bort fra denne verden

Oddmund Fjereide død, 67 år gammel.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Foto: Ole Kristian Olsen

Reidar Sakseide

Mens jeg var i Oslo og feiret min datters bryllup, kjempet Oddmund for livet etter å ha falt på sjøen i båthavnen.

Til tross for iherdige forsøk fra ambulansepersonalet på å berge livet hans, døde han seinere på kvelden på sykehuset.

Jeg trenger ikke si hvilket sjokk det var å få beskjeden. Vi har spilt sammen i 40 år, siden han kom med i Gruppesax vinteren 1980. Til tross for hans problemer med Parkinsons sykdom var han fremdeles aktiv med oss i Countrysax. Og hadde det ikke vært for Covid-19 skulle vi ha vært på en hyggelig spillejobb førstkommende lørdag.

Oddmund var den alltid like milde og blide karen som første gang vi møttes. Ytterst sjelden vek smilet for andre ting, og helt frem til nå var han like optimistisk med hensyn til sykdommen som plaget ham, og når det gjaldt å spille for folk. Han sa alltid; Gi beskjed hvis jeg ikke henger med lenger. Det var aldri noe tema, Oddmund!

Livet om bord i den kjære båten din likte du om mulig enda bedre enn det å spille i band. Det er derfor en skjebnens ironi at det du elsket mest også tok deg bort fra denne verden.

Vi kommer til å savne den stødige og myke basstonen fra gitaren din, Oddmund. Og vi kommer til å savne de mange stemningsfulle bildene du la ut på Facebook fra dine mange turer med båten.

Vi kommer til å savne deg, Oddmund Fjereide.

Nå hvil i fred, min venn!

Reidar Sakseide