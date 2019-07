Brannen startet i tilknytning til et bilverksted, opplyser politiet.

Torsdag ettermiddag rykket Brannvesenet ut etter flere meldinger om svart røyk og åpne flammer i et industriområde på Toppe i Åsane.

Det har vært flere eksplosjoner i området, trolig fra gassflasker, og det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter, som nå er opphevet. Brannvesenet har bedt folk i området om å holde vinduer og dører lukket for å unngå å få røyk huset.

Klokken 17.30 melder brannvesenet at brannen er slukket.

Politiet sendte skarpskytter

Nødetatene rykket ut med store ressurser fra både politi, brannvesen og helse, forteller innsatsleder i Vest politidistrikt, Ivar Kvant.

– Vi visste ikke om det var folk i området hvor det var meldt om disse smellene, eller hva som brant, sier Kvant.

Naboer fortalte at de så tykk, svart røyk over industriområdet i 16-tiden, og at det eksploderte flere ganger før brannvesenet kom. En forteller at det så ut som at brannen startet i et skur.

Kvant forteller at brannvesenet raskt fikk oversikt og kunne melde at spredningsfaren var begrenset.

– Men de hadde ikke kontroll på om det var gassflasker. Politiet sendte en skarpskytter som var i beredskap, sier Kvant.

Etterslukking og etterforskning

Sikkerhetssonen på 300 meter, som ble opprettet rundt området på grunn av eksplosjonsfare, er opphevet, og det er nå normalt aktivitet på området.

– Gassflaskene som var på stedet er tatt ut og kjølt ned av brannvesenet, og har nå en temperatur som gjør at de ikke utgjør noen fare for omgivelsene, sier Kvant.

Det pågår nå etterslukking på stedet.

– Brannvesenet fikk bra kontroll på brannen, men det tok likevel noe tid før de kunne melde den helt slukket. Nå gjenstår etterslukking, å sikre stedet og drive etterforskning for å finne ut hva det er som har brent og hvorfor det har brent.

– Vet dere hvordan brannen startet?

– Det er et bilverksted her inne. Brannen har startet i tilknytning til det. Om det er inne eller ute, vet vi ikke.

Ikke meldt om personskader

Det var klokken 16.11 torsdag at brannvesenet ble varslet om brannen.

– Vi fikk melding om svart røyk og åpne flammer, sa vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen.

Han fortalte da at det hadde vært eksplosjoner i området, men at det ikke var spredningsfare. Det er trolig gassbeholdere som har eksplodert.

– Brannen er under kontroll. Vi har ikke oversikt over gassbeholdere som er på stedet, det holder vi på med. Vi ber fortsatt folk holde avstand, sier Lund.

Ifølge politiets operasjonsleder Arve Samsonsen er det ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.