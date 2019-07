De lave sommertemperaturene har ført til dårligere iskremsalg i år enn i fjor.

Norgesgruppen melder at iskremsalget har falt nesten 6 prosent fra tilsvarende periode i fjor, skriver Nationen.

– Det er de siste ukers mangel på sol som må få skylden for det sviktende salget, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller at også de opplever en nedgang i issalget. Så langt i år har det gått ned 8 prosent satt opp mot i fjor, mens i juni har de hatt en nedgang på 4 prosent fra i fjor.

– Men med tanke på det enorme salget i fjor trodde jeg at nedgangen skulle vært større i og med at varmen har uteblitt i år. Nå er vi på et ganske normalt salg. Med andre ord: En normal norsk sommer, sier han.

For iskremprodusentene er sommermånedene avgjørende for årsresultatet. Det er mai, juni og juli som er de tre månedene i året hvor issalget går best.

Bedre for vestlendingen

For Vestlandets iskremprodusert, Isbjørn is på Askøy, har salget derimot gått bedre i år enn i fjor. Produsenten sikret seg tidligere dette året en avtale med Rema 1000, og ble denne sommeren for første gang en nasjonal distrubitør i norske daglivarebutikker.

– Det blir vanskelig å sammenligne dette året med i fjor. Men vi selger det vi klarer å produsere, sier Morten Kolseth, administrerende direktør for Isbjørn Is.

PAUL S. AMUNDSEN

– Vi har ingen grunn til å klage. Men det hadde vært fint med hyggelig sommervær, sier Kolseth.

Isbjørn Is ble rammet av smitteutbruddet på Askøy, og holdt tilbake isen som ble produsert samme uke smitten brøt ut. Prøver av vannet viste ingen bakteriefunn hos iskremfabrikken, og Isbjørn Is fikk klarsignal fra Mattilsynet til å produsere igjen få dager etter at utbruddet brøt ut.

Kolseth sier at hendelsen ikke har påvriket salget nevneverdig.

– Ekstrem sommer i fjor

Økonomidirektør Geir Inge Hansen i Diplom-Is er enig i at været er hovedgrunnen til at issalget går dårligere enn i fjor.

– Det er bare å se ut vinduet, det været gjør ikke at vi får så lyst på is. I fjor var det jo en ekstrem sommer og lysten på is var også større, sier han.