Mannen bak spillet, Christoffer Thomsen (Frp), måtte legge seg flat for sine politikerkolleger på møtet. – Dette bør de tåle, sier Thomsen i dag.

– Dette her er jo mobbing av en representant som sitter i salen, sa en opprørt Aud Karin Oen (SV) fra talerstolen på fylkestinget mens hun holdt opp en versjon av bingospillet som satte fyr i fylkestingssalen onsdag.

Denne dagen var fylkespolitikerne samlet til møte i Norheimsund, hvor en rekke politiske saker som var oppe til debatt. Men få av dem skapte like høy temperatur som bingospillet som verserte blant politikere på høyresiden (se seansen i videovinduet øverst).

Det var Frps Christoffer Thomsen som hadde trykket opp flere eksemplarer av «fylkesting-bingo». Under tittelen sto det «Rasmus edition», som etter alt å dømme henspilte på Ap-politikeren Rasmus Rasmussen, fylkestingsrepresentant og politisk rådgiver til fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap).

Privat

Ble rasende

På arket var det trykket opp forskjellige utsagn som man kunne krysse av dersom de ble uttalt fra talerstolen. Blant dem fant man «Forrige gang Høyre styrte». «Folk flest». «Uansvarlig». «En gledens dag».

Spillet falt ikke i god jord på venstresiden da det ble oppdaget. SVs Oen tok ordet.

– Jeg trodde ikke det var dette tillitsvalgte skulle bruke tiden sin på. Å lage sånne spill av lovlig valgte representanter bør vi holde oss for god til, og dette bør det slås hardt ned på. Dette er mobbing.

Fylkesordfører Hestetun lot det ikke være tvil om hva hun mente om saken:

– Dette er helt uakseptabelt. Hva er det en tenker når en legger frem den slags, spurte Ap-politikeren og etterlyste en kommentar fra mannen bak, Thomsen.

Paul S. Amundsen

Tok timeout

Lederen for Frp-gruppen, Terje Søviknes, ba så om en pause for å sette seg inn i saken.

– Når noen reagerer på noe er det riktig at en tar det opp. Men jeg ber om at jeg som gruppeleder får se hva det dreier seg om før vi tar en avkreving av svar og spørsmål for åpen scene.

Etter en pause på tre-fire minutter gikk så Frp-politiker Thomsen opp på talerstolen.

– Jeg beklager så mye at disse ble trykket opp, og jeg legger meg fullstendig flat, sa Thomsen og gikk av talerstolen mens fylkesordfører Hestetun ble sittende og stirre stramt på ham i over ti sekunder.

Til slutt tok hun ordet og oppmodet til en bedre debatt mellom de politiske partiene.

– Vi skal ikke ha mobbing av hverandre. Sånn vil vi ikke ha det.

Privat

– Dette bør de tåle

BT har spurt Rasmussen hva han mener om saken. Han har ikke noen formening, sier han.

Thomsen selv sier det ikke var ment som noe mobbing.

– Dette var ment som et lite humoristisk innslag. Men det er åpenbart at det ikke falt i smak hos alle.

– Du ble anklaget for mobbing. Føler du det var berettiget?

– Nei, altså det var jo bare listet opp en haug med svake og gjentakende talepunkter som Arbeiderpartiet bruker om H/Frp i fylkestinget og i regjeringen. De evner ikke å ha en eneste politisk løsning annet enn å kritisere H/Frp så da bør de tåle dette, sier Thomsen.