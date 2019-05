Etter stengingen av Glaskartunnelen i Åsane søndag valgte flere bilister å rygge i motsatt kjørefelt for å spare tid.

– Det var litt Texas. Jeg følte jeg fikk filmen en tiendedel. Det gikk biler i et sett. Biler krysset felt for å rygge opp. Det var til tider kø i ryggefeltet, sier tipseren til BT.

Glaskartunnelen var i 12-tiden søndag stengt for trafikk i retning sentrum på grunn av bilberging. En bil hadde mistet et hjul inne i tunnelløpet, og køen sto helt ut til Åsane terminal.

– Kunne endt katastrofalt

Da valgte bilister som sto i kø å krysse sperrelinjer og rygge opp det enveiskjørte nedkjøringsfeltet inn på motorveien på E39.

– Det var mellom 30 og 40 biler som rygget opp vil jeg anslå. Dette gjør de på grunn av at de ikke kunne vente i ti minutter. Vi så at bergingsbilen var på vei inn og at politiet var i tunnelen.

Tipseren mener at hendelsen kunne endt katastrofalt.

– Jeg tenker at dette er ren idioti. Dette er nedkjøringsfelt til tofelts motorvei, og det kan være katastrofalt hvis noen kjører ned der uvitende om hva som foregår. Det skal ikke mye til før det blir ulykker av det.

– Ulovlig og farlig

Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt sier at kjøringen på videoen både er ulovlig og potensielt farlig.

– Det sier seg selv i en 80-sone, sier Rebnord.

Rebnord nevner at politiet også fikk melding om bilister som kjørte U-sving over i motsatt retning mens tunnelen var stengt.

– Folk blir kreative og vil ikke stå i køen, og forstår ikke hvor farlig dette kan være. Det er ikke bra, og det er ikke lov i det hele tatt. I verste fall blir det beslag av førerkort hvis det uaktsomt nok, sier Rebnord.

Han nevner at man også vil få bot for å kjøre imot kjøreretningen.

– Det er farlig både for dem som rygger og de som ferdes på strekningen, legger han til.