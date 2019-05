18 år etter at han ble tvunget til å trekke seg fra Frp-ledelsen, ble Terje Søviknes søndag valgt til ny nestleder i partiet.

Nøyaktig klokken 10.23, og til stående applaus fra de over 200 landsmøtedelegatene, ble Terje Søviknes valg inn i Frp-ledelsen. I sin tale tok osingen seg tid til å minne om historien.

– Det er en ydmyk Terje som står her i dag, innledet Søviknes med da han talte til delegatene.

Han fortalte at det i disse dager er nøyaktig 20 år siden han og Siv Jensen ble valgt til henholdsvis 2. og 1. nestleder i partiet. Mens dette skulle markere starten på en eventyrlig politisk karriere for Jensen, ble lykken kortvarig for Søviknes.

Fakta: Terje Søviknes Født 28. februar 1969.

Valgt som andre nestleder i Fremskrittspartiet på landsmøtet i 2019.

Utdannet akvaingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har dessuten studert økonomi ved Norges handelshøyskole.

Vararepresentant på Stortinget for Fremskrittspartiet fra Hordaland 1997–2001.

Medlem av Frps sentralstyre 1995–1999 og fra 2013. 2. nestformann i Frp 1999–2001.

Ordfører i Os siden 1999.

Trakk seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente på et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Saken ble henlagt av politiet.

Olje- og energiminister fra desember 2016 til august 2018.

Fylkesordførerkandidat for Frp i det nye fylket Vestland før høstens kommunevalg. Kilde: NTB

NESS, RUNE PETTER / #IT02RFS2035 950606-1947-360

I januar 2001 måtte han trekke han seg fra alle rikspolitiske verv etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en beruset 16-åring på en fest etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

Hendelsen førte til at Søviknes trakk seg tilbake til Os og lokalpolitikken. Der har han vært ordfører siden 1999.

I sin tale fortalte Søviknes at hans viktigste oppgave nå blir å bygge organisasjon. Han har i flere andre anledninger fortalt at Fremskrittspartiet er preget av seks år med regjering, og at veldig mye av energien brukes på å styre landet landet fremfor å bygge partiet.

Sylvi Listhaug ble valgt til 1. nestleder i Fremskrittspartiet, mens avtroppende nestleder Ketil Solvik-Olsen er valgt inn i sentralstyret.

– Akkurat nå har jeg ingen verv i partiet. Nå savner jeg meg selv, og stiller meg til disposisjon, sa Solvik-Olsen til delegatene.

Alf Erik Andersen (Agder), Lill Harriet Sandaune (Trøndelag), Johan Aas (Innlandet) og Christian Tybring-Gjedde (Oslo) er valgt til de øvrige plassene i Frps sentralstyre.

BT kommer tilbake med mer.