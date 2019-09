Herman Friele og Renate Hjortland sikret seg nok personstemmer til å komme inn i bystyret. Ordfører Marte Mjøs Persen slo byrådsleder Roger Valhammer i internkonkurransen i Ap.

Den tidligere ordføreren var satt på den ærefulle sisteplassen til Høyres liste. Han kom likevel inn i bystyret på grunn av antall personstemmer han fikk i valget.

Høyre hadde kumulert ti på listen sin. Dette er de ti første plassene på listen som er såkalt sikre. Men de fikk inn 14 representanter i bystyret. Av de andre på listen var det Friele som var mest populær. Han hoppet dermed opp fra 70. plass til 11. plass.

Blant dem han passerte var konen Renate Hjortland som opprinnelig sto på 12. plass. Hun kom seg inn med et nødskrik via 12. plassen.

Høyres liste (opprinnelig plassering i parantes)

Harald Victor Hove (1) Hilde Onarheim (2) Henning Warloe (6) Marte Leirvåg (3) Eivind Haldor Hermansen (4) Charlotte Spurkeland (7) Eivind Nævdal-Bolstad (9) Chris Jørgen K. Rødland (10) Tobias Strandskog (5) Lise Hæreid Ramsøy (8) Herman Friele (73) Didrik Fasmer (11) Renate Hjortland (12) Kjersti Pettersen (20)

Passerte toppen

Arbeiderpartiet ble nest størst i Bergen. Marte Mjøs Persen sto opprinnelig på andreplass, men hun fikk 3775 personstemmer og slengere. Dermed passerte hun Roger Valhammer på listen som fikk 3358.

– Jeg synes det er hyggelig at mange har lagt merke til den jobben jeg har gjort, sier Marte Mjøs Persen, som i vinter tapte kampen om å bli Arbeiderpartiets byrådslederkandidat.

– Smaker det litt ekstra godt å være den i Ap med flest personstemmer?

– Det har jeg ikke noe forhold til. For Aps liste er sånn at det er Valhammer som er nummer en. Dette endrer ikke på det. Men jeg synes det er gøy at så mange har lagt merke til den jobben jeg har gjort. Jeg har lyst å fortsette som ordfører, sier hun.

Den som gjorde det største bykset var imidlertid Pål Hafstad Thorsen. Han ble kontroversielt avskiltet som skolebyråd av forrige byrådsleder Harald Schjelderup og fikk en 69. plass i nominasjonsmøte. Med 717 personstemmer og slengere hoppet han helt opp til 13. plass og sikret seg den siste bystyreplassen på Aps liste.

Arbeiderpartiets liste

Marte Mjøs Persen (2) Roger Valhammer 1) Linn Kristin L.R. Engø (4) Rune Bakervik (3) Lubna Boby Jaffery (6) Thor Waldeck Brekkeflat (7) Geir Steinar Dale (5) Lillian Vangberg (10) Linn Katrin Pilskog (8) Matias Alexander B. Birkeland (9) Abdullahi Elmi Ibrahim (13) Amina Amin (21) Pål Hafstad Thorsen (69)

Flere endringer

På SVs liste er det flere rokeringer. De fikk inn seks representanter i bystyret etter valget. Fjerdeplasserte Camilla Ahamath passerte to stykker og tok andreplassen. Med 1581 personstemmer og slengere var hun faktisk bare 114 bak listetoppen Mikkel Grüner.

SV

Mikkel Grüner (1) Camilla Ahamath (4) Diane Alexandra Berbain (2) Jarle Brattespe (3) Eira V. Martinsen Garrido (9) Andreas Madsen Berg (5)

FNB

Trym H. Aafløy (1) Cesilie Tveit (2) Maren Hansen (4) Gunnar Van Der Meeren (3) Christian Rolland (7) Stian H. Skare (5) Tore Landmark (8) Rolf Erik Scott (6) Per Jørgensen (16) Torunn Remme (10) Ronny Grønsdal (13)

MDG

Thor Haakon Bakke (1) Eline Aresdatter Haakestad (4) Mona Høgli (2) Katrine Berg Nødtvedt (8) Christine Henriksen Ødegaard (10) Håkon Nakkerud Opedal (5) Miriam Akkouche (7)

Sp

Ove Sverre Bjørdal (1) Anne Brit Reigstad (2) Olav Reikerås (3) Hege Solbakken (4)

Fremskrittspartiet

Tor Arnold Woldseth (1) Thomas Flesland (3) Marte Joan Monstad (2)

Kristelig Folkeparti