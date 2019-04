Assange-bildet på Nygårdshøyden forsvant igjen 2. påskedag. – De har stjålet fra gaten, sier kunstnerens talsmann.

Ved 10-tiden mandag er ikke lenger Julian Assange-bildet å se på Nygårdshøyden. BT har sett en video der to personer tar med seg noe som ser ut til å være dette bildet. De løper fra stedet med en bylt i hendene. Bildet på veggen er borte.

Tilbake står en plakat og et innrammet bilde. Og en rød plastbøtte.

– Jeg er helt sikker på at dette var bildet. Jeg så den oransje fargen idet de pakket bildet inn i et teppe og løp, sier mannen som filmet episoden litt lenger oppe i gaten.

– Ikke byantikvaren

På videoen kan en kvinne som setter et annet bilde på hjørnet der gatekunsten var hengt opp, før hun skynder seg videre.

BA har snakket med kvinnen og mannen som tar ned bildet. De hevdet da at de var byantikvaren. Det stemmer ikke.

– Byantikvaren i Bergen kommune er ikke i ferd med å fjerne AFK-verket av Julian Assange, sier Johanne E. Gillow.

Drama hele påsken

Det hele begynte natt til påskeaften. Da hang gatekunstneren AFK opp et bilde av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange.

Bildet hang der gatekunstneren plasserte det omdiskuterte bildet av Sylvi Listhaug på samme tid i fjor.

Lørdag ettermiddag brøt det ut krangel, da noen begynte å fjerne bildet. De ville selge bildet og gi det til veldedige formål.

– Folk fryktet at de ville selge bildet for egen vinning, ikke donere det bort, fortalte en som var til stede.

– De kan gi det tilbake

Christer Holm er talsmann for kunstneren AFK, som står bak gatekunsten.

– De har stjålet dette fra gaten. Vi skulle ønske at det kunne stå og synes dette er uheldig, sier Holm.

Han tror bildet vil ha liten verdi hvis det skal selges videre.

– Samlere og gallerier vil nok ikke kjøpe noe som er tatt på denne måten. Det blir ikke godt tatt imot, sier Holm.

Hvis de som sitter med bildet angrer, så kan de levere det tilbake til Gategalleriet, understreker han.

– Denne gangen kommer ikke AFK til å gi sin velsignelse. Dette er annerledes enn med Listhaug-bildet. Det var malt over da det ble tatt ned av veggen og var egentlig ødelagt. Ingen visste at det kunnes reddes med neglelakkfjerner da det ble tatt ned, sier Holm.

MARITA AAREKOL

Ved 16-tiden samme dag, valgte aktivistene å snu etter at AFK og Gategalleriet la ut en kommentar om aktiviteten på Facebook.

«AFK og Gategalleriets holdning til dette er at det er uheldig og ikke ønskelig at gatekunst blir tatt ned og solgt på auksjon, uavhengig hvor god sak det måtte være», skrev Gategalleriet i kommentaren.

Ville auksjonere bort

Kristian Eik fra Loddefjord var en av dem som prøvde å ta ned Assange-bildet.

Han dro til byen sammen med flere andre for å løsne det fra veggen i krysset Hans Holmboes gate og Fosswinckels gate ved Nygårdshøyden.

– Jeg fryktet det skulle bli tagget eller ødelagt på andre måter. Vi vil ta bildet ned å auksjonere det bort, enten til inntekt for Wikileaks eller nettsiden Resett.no. Det er de som er de beste forsvarerne for pressefriheten, sa Eik til BT lørdag ettermiddag.

«La gate være gate»

Mens de holdt på å lime på plass bildet, skal en ukjent mann plutselig ha gått bort til bildet og revet det i to. Flere frivillige kom til med pensler og lim for å hjelpe til med å reparere det allerede omstridte kunstverket.

Natt til søndag hadde flere personer tagget over bildet og lagt igjen ulike budskap på bakken under. «La gate være gate», var noe av det som ble tagget over bildet.