Nytt smitteutbrudd i Bergen: - Sporingsarbeidet er omfattende

Det er registrert 12 nye smittede i Bergen siden i går, i tillegg til to som trolig er smittet tidligere.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen mener kommunen har god oversikt over situasjonen. Foto: Tuva Åserud

Smittevernkontoret i Bergen driver nå smitteoppsporing og testing for å stanse et lokalt smitteutbrudd med 12 nye smittede i Bergen, skriver kommunen i en pressemelding.

Siden i går er det registrert 14 nye tilfeller i Bergen, men to av disse er trolig smitted tidligere.

– God oversikt

Syv av dem som nå er smittet tilhører samme faddergruppe på Høgskulen på Vestlandet, skriver kommunen. Men ifølge instituttleder Tom Skauge, er det åtte studenter i samme faddergruppe som har testet positivt.

Hele faddergruppen settes nå i karantene.

– Mange studenter har gjort en stor innsats for å gjennomføre fadderuken på en trygg måte. Samtidig understreker et slikt utbrudd alvoret i situasjonen og viktigheten av at alle følger smittevernrådene. Hold deg hjemme når du er syk, og test deg hvis du har symptomer, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa i pressemeldingen.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen karakteriserer smitteoppsporingsarbeidet som omfattende. Men han mener de har god oversikt over situasjonen.

– Det er for tidlig å fastslå omfanget av dette utbruddet, men vi vil følge smitteutviklingen nøye de neste dagene, sier han.

Åtte studenter ved samme faddergruppe ved Høgskulen på Vestlandet har testet positivt på covid-19. Foto: Tuva Åserud

Ukjent smittevei

- Vi holder nå på å kontakte alle nærkontaktene og alle i den aktuelle faddergruppen. Studentene har ikke vært tilstede på skolen ennå, men har hatt digital undervisning. Alle i faddergruppen får tid for testing snarest mulig slik at vi får overblikk over situasjonen, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

De skal fortsatt være i karantene selv om de tester negativt.

I tillegg til de syv fra faddergruppen, er det fem antatt nye smittede der to har ukjent smittevei, en er nærkontakt, en med importsmitte og en der smitteoppsporingsarbeidet for øyeblikket pågår.

Smittevernoverlegen vil kontakte Folkehelseinstituttet for å få hjelp dersom det viser seg at det er nærkontakter i flere andre kommuner fra dette utbruddet.





