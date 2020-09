Tilsette er koronasmitta: Restaurant, bar og treningssenter stenger

Koronasmitte har ført til at fleire stader i Bergen sentrum stenger dørene.

Crossfit Bryggen, Apollon og TGI Friday melde alle at dei stengde som følgje av koronasmitte torsdag. Foto: Arkiv

Den auka koronasmitta i Bergen, råkar no også fleire bedrifter. Fleire stenger no dørene etter at tilsette har fått påvist korona.

Først ut var platebaren Apollon.

Den tilsette som torsdag fekk positivt prøvesvar var på jobb onsdag 26. august, torsdag 27. august frå klokka 17.30 og fredag 28. august frå klokka 19.00.



– Vi ber derfor alle som var innom oss desse dagane om å vere obs på symptom. Alle våre andre tilsette ventar no på å få testa seg før vi kan opne igjen, skriv Apollon på Facebook.

Personen merka symptom på korona den 31. august, og valte derfor å teste seg.

– Vi kjem tilbake med meir informasjon så snart vi veit meir, og kryssar fingrane for at det er eit isolert tilfelle, skriv Apollon.

TGI Fridays stenger dørene som følgje av koronasmitte hos ein tilsett. Foto: BERGENS TIDENDE

Fleire i karantene

Seinare torsdag kveld kom ei pressemelding frå TGI Friday på Ole Bulls plass. Også der hadde ein tilsett motteke positivt prøvesvar.

– Den tilsette har vore i kontakt med eit miljø der det er konstatert covid-19, men hadde sjølv ingen symptom og testa seg på eige initiativ torsdag, skriv pressekontakt Tore Garmo.

Vedkomande skal ha milde symptom og vere i god form, melder restauranten.

Den tilsette var på jobb kveldane fredag 28. august og laurdag 29. august. I samråd med smittevernoverlegen er alle tilsette som har vore i kontakt med smitta no i karantene.

– Det vil dei vere inntil testresultata er komne, skriv Garmo.

Restauranten vil opne dørene så snart det er tilsette tilgjengeleg som har testa negativt på covid-19, eller ikkje har vore i kontakt med den smitta, står det i pressemeldinga.

Dagleg leiar ved Crossfit Bryggen, Snorre Allan Rotbæk. Foto: Silje Katrine Robinson

Stenger i ti dagar

Deretter blei det kjent at også treningssenteret Crossfit Bryggen hadde valt å stengje dørene som følgje av smitte.

Dei blei kjent med at ein av dei tilsette hadde testa positivt torsdag.

– Vi måtte ikkje stengje, men har valt å gjere det, fortel dagleg leiar Snorre Allan Rotbæk til BT.

Selskapet med seks tilsette vil halde stengt i ti dagar framover, for å forhindre vidare spreiinga av viruset.