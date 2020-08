Politiledere og byrådslederen i møte om demonstrasjonskaos

Politiet og byrådsleder Roger Valhammer (Ap) hadde et oppvaskmøte mandag.

Lørdag endte markeringen på Festplassen med at Sian-leder Lars Thorsen ble slått ned av flere som tok seg over sperringene.

Mandag satt politiledere i møter med byrådslederen, før de stilte til pressebriefing senere.

– Bergen er den første menneskerettsbyen i Norge. betyr at vi verner religionsfriheten og unngår hatytringer. Men det betyr også at vi verner ytringsfriheten til selv dem vi er uenige med. Det er kommunen og politiets plikt, sier Valhammer.

En blodig og forslått Stian Thorsen under markeringen på Festplassen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Ikke sett slik i Bergen før

I kaoset på lørdag besluttet politiet å bruke tåregass, noe som har utløst kritikk mot politiet.

Politimester Kaare Songstad har tidligere uttalt til BT at lørdagens hendelser var beklagelige.

Sian (Stopp islamiseringen av Norge) er en islamfiendtlig gruppe som ønsker å stanse og reversere det de mener er en islamisering av Norge. Gruppens markeringer har flere ganger utløst voldelige sammenstøt på Østlandet.

Byrådslederen sier at kommunen nå ønsker å jobbe med ungdommen som reagerte på Sian-markeringen med sinne og raseri.

– Ungdom som agerer slik har vi ikke sett i Bergen før. Vi trenger å jobbe med både ungdommen som var på markeringen, og de som ikke var det, sier Valhammer.

Politiet brukte tåregass mot demonstranter på den andre siden av sperringen. Da hadde allerede flere titalls rukket å ta seg over sperringene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Forsvarer bruk av tåregass

Tre menn er siktet for voldshandlingene mot Thorsen. Totalt ble 15 personer innbrakt etter uroen i Bergen sentrum.

Morten Ørn, geografisk driftsenhetsleder for Bergen, Askøy og Øygarden, sier at politiets har sett at det var enkelte personer som lørdag oppildnet ungdommen.

Politiet omtaler disse som agitører.

– Vi skal nå se på videomaterialet, sier Ørn.

Morten Ørn forsvarer samtidig politiets bruk av tåregass. Han sier at det ga politiet mulighet til å evakuere Sian-medlemmene og at politiet slik fikk omgruppere seg.

– Det var nødvendig å bruke tåregass, sier han.

Vurderte aldersgrense

Det var mange mindreårige på lørdagens markeringen. Ørn sier at politiet diskuterte å innføre aldersgrense og inngangskontroll, uten at politiet valgte den løsningen.

– Det er jo aldersgrense på voldelige filmer og noe av det som skjedde på Festplassen var jo voldelig.

Polititoppen forteller at de har jobbet tyngre med ungdomsmiljøer etter Black Lives Matter-saken, i et forsøk på å danne bedre relasjoner.

– Jeg må erkjenne at aggresjonen mot politiet kom overraskende, sier han.