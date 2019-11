Ordfører: To drap i Florø på så kort tid er dramatisk

To drap på under ett år preger innbyggerne i Florø. Nå har kommunen etablert kriseteam for å ta hånd om de pårørende etter drapet fredag kveld.

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

ETTERFORSKER: Kriminalteknikere jobber på åstedet i Florø. Oddleiv Apneseth

Etterforskningen av drapet i Florø pågår for fullt. Det opplyser politiet i en pressemelding lørdag morgen.

Kriminalteknikere jobber på åstedet og vil fortsette med dette utover lørdagen.

Politiet er også i gang med å avhøre vitner.

Ikke i slekt

Siktede og avdøde er begge utenlandske statsborgere, de kjenner hverandre, men er ikke i slekt.

– Det er ikke grunn til å tro at det er flere involverte i hendelsen, skriver politiet.

Varsling av avdødes familie i utlandet pågår.

– Dramatisk

– Mange er opptatt av det som har skjedd. Drap er en alvorlig hendelse for alle i nærmiljlet, og to drap i Florø på så kort tid er dramatisk, sier ordfører Ola Teigen (Ap) i Flora kommunen.

Forrige gang drapsalarmen gikk var i april. En 40 år gammel mann blir funnet livløs i en bolig, og ble kort tid etter erklært død. Offeret skal ha blitt slått i hodet med en metallgjenstand.

– Vi leser fortsatt avisoverskrifter om den saken, og at den fremdeles er på etterforksningsstadiet. At det allerede nå er et nytt drap går inn på folk, sier Teigen.

Flora kommune etablerte i går kveld på ny kristeam for å ta seg av de pårørende.

– Dette er et psykosisalt krisetam som rutinemessig trer inn og er tilgjengelig for de pårørende. Kommunenn er godt rustet til å håndtere den vanskelige situasjonen, sier Teigen.

RYKKET UT: Politiet i nærheten av stedet der kvinnen ble drept. 2211

Erklært død på stedet

Det var klokken 20.00 fredag kveld at politiet fikk melding om en hendelse på en adresse i Florø.

Politiet og ambulanse rykket ut og fant en kvinne som var knivstukket.

– Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men klokken 20.30 ble kvinnen erklært død på stedet av lege, skriver de i pressemeldingen.

– For tidlig å si noe om motiv

Den siktede mannen er nå i politiets varetekt og vil bli fremstilt for fengsling over helgen.

Forsvarer blir oppnevnt i løpet av dagen.

Politiet vil foreløpig ikke gi noen detaljer om hendelsen eller motiv for drapet.