De enorme nedbørsmengdene overgikk NVE sine egne prognoser.

Svært kraftige regnbyger på Vestlandet tirsdag førte til jordskred, lokale oversvømmelser, stengte veier og evakueringer.

Kommunene Jølster og Førde ble hardest rammet.

Her er hendelsene NVE har registrert som følge av det kraftige regnfallet de siste to dagene:

Slåtten, Jølster i Sogn og Fjordane: To flomskred, evakuering og skader på bebyggelse.

Svidalsneset, Jølster i Sogn og Fjordane: Skred på E39, skader på bebyggelse, trafikk hindret.

Årnes, Jølster i Sogn og Fjordane: Jordskred, bil tatt av skred, leteaksjon igangsatt.

Årdal, Jølster i Sogn og Fjordane: Jordskred på vei, trafikk hindret.

Årsetelva i Vassenden, Jølster i Sogn og Fjordane: Flomskred, skader på bebyggelse.

Gjesdalelva i Vassenden, Jølster i Sogn og Fjordane: Flomskred, skader på bebyggelse.

Movika i Førde i Sogn og Fjordane: Skred på E39, trafikk hindret.

Stokkevika, Modalen i Hordaland: Skred på fylkesvei 569, trafikk hindret.

Slottsportentunnelen, Modalen i Hordaland: Skred på fylkesvei 569, trafikk hindret, evakuering.

Hyefjorden, Gloppen i Sogn og Fjordane: Skred over fylkesvei 615.

På fylkesvei 691 til Ommedal, Hyen i Sogn og Fjordane: Tverralva Bru har blitt gravd bort av flomvannet. Veien har fått store skader lenger oppe i dalen.

Holsen på riksvei 13, nord for Røyrvikfjellet ved Vadheim i Sogn og Fjordane: En bro er tettet av flommasser og veien er stengt.

Fylkesvei 13 ved Holsen Skole i Førde i Sogn og Fjordane: Veien stengt på grunn av flom. Stein og jord på veien.

Gullgruven i Åsane i Bergen: Lokale oversvømmelser har rammet butikker.

Mer nedbør enn ventet

Prognosene mandag ga NVE grunn til å tro at det ville komme store nedbørsmengder, men at nedbøren ville bevege seg raskt, skriver de i en pressemelding.

Etter de første store skredhendelser tirsdag ettermiddag ble det tydelig at det var snakk om kraftigere og mer stillestående nedbør enn prognosert, skriver de.

Derfor ble det rundt klokken 19 besluttet å likevel sende ut jordskredvarsel på gult nivå, for å gjøre oppmerksom på at det fremdeles kunne ventes kraftige byger og fare for jordskred utover kvelden og frem til onsdag formiddag, skriver de i pressemeldingen.

Mye nedbør også onsdag

Det er ventet moderate nedbørmengder i de rammede områdene i løpet av onsdag, men det går fortsatt noen byger.

Det kan komme 10 – 20 millimeter i løpet av noen timer på dagen onsdag.

Nedbørintensiteten ventes ikke å overstige 8 – 10 millimeter pr. time, ifølge NVE.

Det eksisterende gule jordskredvarselet blir opprettholdt onsdag, men skredfaren ventes å avta utover dagen.