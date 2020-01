Båt gikk på grunn utenfor Askvoll

Klokken 07.55 ble Hovedredningssentralen i Sør-Norge varslet om at en svensk båt hadde gått på grunn like utenfor Askvoll sentrum.

GIKK PÅ GRUNN: Bildet av den svenske båten «Freya» er tatt etter at båten gled av skjæret. Foto: Redningsskøyten «Halfdan Grieg»

– Ingen er skadet, verken mannskapet eller båten, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen til BT.

Grunnstøtingen skjedde like utenfor Askvoll sentrum fredag morgen.

Båten skal, ifølge Galta, være den svenske båten «Freya» som er en mindre ekspedisjonsbåt med et mannskap på ni personer.

– Den trengte assistanse, så vi sendte redningsskøyten «Halfdan Grieg» fra Måløy. Redningsskøyten følger den et stykke videre, sier redningsleder Galta.

Edvin Waagø som er skipsfører om bord på redningsskøyten, forteller at grunnstøtingen skjedde sørvest for Askvoll sentrum.

– Båten sto på et skjær som heter Flatøyna. De ventet på at sjøen skulle flø, og da gled den av skjæret. De hadde også en arbeidsbåt som de brukte til å skubbe med for å holde hekken borte fra holmen, sier Waagø.

Den svenske ekspedisjonsbåten er 46 meter lang og en forholdsvis liten båt.

– Hvorfor den endte på skjæret er det opp til sjøfartsmyndighetene å finne ut. Det er også opp til norske og svenske myndigheter om det skal foretas en bunninspeksjon av båten. Men det er ingen alvorlig skade på den, sier Waagø.

Redningsskøyten var fremme utenfor Askvoll klokken 10.40 fredag formiddag.

– Nå går båten for egen maskin til Florø. Vi gikk med den et lite stykke, forteller skipsføreren.

