Dobbeltdrapssiktet (37) sier han var i bilen ofrene skal ha blitt fraktet bort i

To av de siktede erkjenner nå å ha vært i bilen som skal ha fraktet drapsofrene til Osavatnet. Dette er rollene politiet mener de seks siktede hadde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

DREPT: De to ofrene ble funnet under en grønn presenning i utløpet av Mindefossen til Osavatnet. Foto: Bård Bøe

Seks menn fra 22 til 56 år er nå siktet i dobbeltdrapssaken på hospitset i Møllendalsveien.

Mandag 13. januar ble en mann (42) og en kvinne (29) funnet ved Osavatnet i Arna, drept med stikkskader.

Siden er de siktede blitt pågrepet én etter én.

Alle seks har, på ulikt vis, tilknytning til Bergens rusmiljø. Flere av dem kjente ofrene.

Politiets teori er at drapene skjedde på hospitset natt til mandag.

Om morgenen skal en eller flere av de siktede ha hentet en leiebil hos et kjent bilfirma noen kilometer unna.

Deretter ble likene plassert ved Osavatnet, der det første offeret ble oppdaget i 12.45-tiden.

I 14-tiden ble leiebilen tilbakelevert, av minst én av de siktede.

Da var det ennå halvannen time til politiet skulle oppdage at det lå to drapsofre under presenningen ved vannet i det populære turområdet.

Fredag sier Kjetil Ottesen, forsvarer for 37-åringen som var blant de to første pågrepne, at klienten har fortalt politiet at han var med i fraktbilen.

– Han erkjenner å ha vært i bilen, sier Ottesen til BT.

Det samme gjør 33-åringen som ble pågrepet i Arna. Dermed kan politiet, såfremt øvrige bevis passer, plassere to av de dobbeltdrapssiktede i bilen som fraktet likene til Osavatnet.

HENTET VITNE: Onsdag 22. januar var politiet igjen på plass i hospitset i Møllendalsveien. De hadde en rundspørring blant beboerne, og tok med seg et vitne inn til avhør. Denne personen er nå sluppet, får BT torsdag opplyst av politiet. Foto: Alice Bratshaug

Siktelser kan bli endret

Den ene av de siktede, 41-åringen, er siktet for forsøk på å fjerne bevis.

De fem andre er alle siktet og varetektsfengslet for drap eller medvirkning til drap. Men politiet mener de har hatt vidt forskjellige roller i den alvorlige forbrytelsen.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland sier politiet er åpne for at siktelsene kan bli endret i løpet av etterforskningen. Noen av mennene som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap, kan ende opp med å bli tiltalt for mindre alvorlige paragrafer.

Gjennom avhør, krimtekniske undersøkelser og gjennomgang av mobiltelefoner og videomateriale, har politiet dannet seg et bilde av hva de seks siktede har gjort i dobbeltdrapssaken, sa Høyland til BT tidligere denne uken.

– Vi har en hypotese om rollefordeling og hvordan dette har foregått.

Mann (56)

Bergensmannen er den antatte hovedmannen i saken – og den politiet mener står bak drapshandlingene. I avhør har han også erkjent straffskyld, noe pårørende har omtalt som en lettelse.

56-åringen ble pågrepet på hospitset om kvelden den dagen likene ble funnet.

Det gikk en uke fra pågripelsen til mannen ville forklare seg for politiet. Forsvareren hans, Einar Råen, har fortalt at erkjennelsen var en lettelse også for den siktede.

56-åringen er tidligere dømt over 20 ganger, blant annet for alvorlig vold. I fjor høst ble han dømt til syv måneders fengsel. Men denne dommen hadde han ikke begynt å sone da drapene ble begått.

Mann (37)

Bergensmannen, som også er kjent av politiet fra tidligere, ble pågrepet på hospitset like etter at politiet hadde fått kontroll på 56-åringen.

37-åringen satt torsdag 23. januar i et fire timer langt avhør hos politiet. Der erkjente han befatning med saken, forteller forsvarer Kjetil Ottesen. Fredag bekrefter Ottesen overfor BT at klienten erkjenner å ha vært med i fraktbilen.

Ottesen vil ikke kommentere om 37-åringen erkjenner å ha vært til stede på hospitset under drapene, men sier han ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen. Den er altså for drap eller medvirkning til drap.

KRIMTEKNIKERE: I dagene etter politiaksjonen i boligblokken i Arna tok politiet krimteknikere blant annet med seg bosspannene til undersøkelser. Foto: Alice Bratshaug

Mann (33)

33-åringen er ifølge offentlige registre bosatt utenfor Bergen. Han ble pågrepet i en væpnet politiaksjon i en kommunal boligblokk i Arna, åtte kilometer unna funnstedet, dagen etter likfunnene.

Mannen skal etter det BT kjenner til ha kontakter i bilfirmaet leiebilen ble hentet fra, og politiet mener han var med på å frakte drapsofrene fra Møllendalsveien til Osavatnet.

33-åringen nekter straffskyld for drap og medvirkning til drap. Men i avhør har han innrømmet å ha vært i bilen politiet har beslaglagt, ifølge forsvarer Erik Mjell.

Før han ble tatt, sa han at han «hadde gjort noe dumt», ifølge kvinnen som bodde i leiligheten der han ble pågrepet.

Mannen skal først den seinere tiden ha blitt involvert i rusmiljøet i Bergen, etter tidligere å ha vært kjent av politiet fra flere konkurssaker.

LEILIGHETEN: I denne leiligheten i den kommunale boligblokken i Arna ble 33-åringen pågrepet tirsdag 14. januar i 14-tiden. Kvinnen som bor her har fortalt BT at hun også ble tatt med inn til avhør som vitne. Foto: Alice Bratshaug

Mann (41)

Mannen fra en kommune nord i Vestland er kjent for politiet fra tidligere narko- og ruskjøringssaker. Han oppholdt seg i leiligheten i Arna der 33-åringen ble pågrepet, og ble tatt med som vitne.

Seinere ble han siktet for å ha forsøkt å ødelegge bevis i saken.

Han nekter straffskyld, og mener han var feil mann på feil plass da politiet stormet leiligheten, ifølge forsvarer Alexander Gonzalo Sele.

Mann (33)

Den utenlandske statsborgeren jobbet som nattevakt på hospitset i Møllendalsveien, med arbeidstid fra klokken 23.00 til 07.00 natt til mandag 13. januar.

Politiet mener han var på jobb da drapene skjedde, og at han skal ha forsøkt å fjerne bevis knyttet til videoovervåkingen på hospitset, etter det BT får opplyst.

33-åringen skal ha vært i kontakt med politiet om saken flere ganger etter drapene, før han fredag 17. januar endte opp som siktet og pågrepet for drap eller medvirkning til drap.

Mannen nekter straffskyld for denne siktelsen, ifølge forsvarer Erik Ulvesæter. Men til folk han kjenner skal han ha fortalt at han har gjort noe han angrer på knyttet til saken.

33-åringen skal ha jobbet som nattevakt ved hospitset i noen måneder før drapene skjedde.

VASKET MUR: Natten etter at de døde ble funnet skal en mann ha vasket en mur utenfor hospitset. Det er uklart om dette er en av de siktede i saken. Foto: Alice Bratshaug

Mann (22)

Den yngste av de siktede kommer opprinnelig fra Østlandet, men har bodd i Bergen de siste par årene.

22-åringen har tilknytning til rusmiljøet og er tidligere tiltalt for tiltalt for oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika. Han skal kjenne den 33 år gamle utenlandske medsiktede.

Politiet etterforsker om 22-åringen har forsøkt å ødelegge bevis inne på hospitset, der de mener drapene skjedde.

Mannen er den sist pågrepne i saken. Han ble tatt utendørs på Øvsttun i Fana i 23-tiden mandag 20. januar, etter at væpnet politi med skjold først hadde lett etter mannen i flere leiligheter i et kommunalt botiltak i området.

22-åringen satt tirsdag i et seks timer langt politiavhør, ifølge forsvarer Kaj Wigum. Han nekter for å ha noe med selve drapshandlingen å gjøre, og erkjenner dermed ikke straffskyld etter siktelsen for drap eller medvirkning til drap.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 10:48 Oppdatert: 24. januar 2020 11:06

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt