I opposisjon sto Knut Arild Hareide (KrF) på barrikadene for snarlig oppstart av Arna–Stanghelle. Som samferdselsminister utsetter han byggestarten. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

– Hvis vi skal være realistiske, så blir det vanskelig å nå den tidsfristen som er satt. Tiden er i ferd med å renne ut, sier Gunnar Søderholm, prosjektleder for ny vei og bane mellom Arna og Stanghelle.

Han fikk et klart oppdrag da han startet arbeidet: Planleggingen må bli ferdig slik at en senest i 2022 kan være i gang med byggingen. Treg saksbehandling i Samferdselsdepartementet er imidlertid i ferd med å slå beina under oppdraget.

– Vi venter på at det skal fastsettes et styringsmål. Før det skjer kan vi ikke legge frem en reguleringsplan. Da kommer vi oss ikke videre, sier Søderholm.

– Trengs å ta en beslutning

Det er samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) som har ansvaret for å fastsette styringsmålet, det vil si hvor mye penger byggingen av ny vei og bane mellom Arna og Stanghelle vil koste. I regjeringsapparatet er en lite fornøyd med at kostnaden de siste tre årene har steget fra 22 til 25 milliarder kroner.

Fremfor å fastsette det endelige styringsmålet, har Samferdselsdepartementet bedt prosjektorganisasjonen om å bruke mer tid på å kutte kostnader. Prosessen har pågått siden høsten 2018. Et av forslagene de har kommet opp med er å utsette den nye veien fra Arna til Trengereid.

– I og med at dette er et tunnelprosjekt, så er det vanskelig å finne de store kuttene. Sammenlikner vi oss med andre, så ligger vi i nedre sjikt når det for eksempel kommer til tunnelkostnader, sier prosjektleder Gunnar Søderholm.

Han mener det ikke er behov for flere utredninger nå.

– Det som trengs er å ta en beslutning. Uten et styringsmål, så kan vi ikke legge frem en reguleringsplan, sier Søderholm.

Lovet byggestart i 2021

Nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk mye kjeft da han og statsministeren i 2017 var på Arna stasjon og presenterte en transportplan der byggestart for Arna–Stanghelle var skjøvet ut i tid.

Som et svar på den sterke kritikken som oppsto, vedtok det borgerlige flertallet å forsere utbyggingen av E16 fra Arna til Trengereid. Slik skulle en komme tidligere i gang med prosjektet.

I en artikkel i BT i mai det året tok Hareide selvkritikk på at det de først leverte, ikke var godt nok, men presiserte samtidig at det de nå kom opp med var en forbedring. Hareide uttalte også at det var realistisk med byggestart i 2021.

– Det viktigste er at hele det politiske Norge nå er tydelige på at K5 (Arna–Stanghelle) er et av de prosjektene vi ønsker å prioritere, sa Hareide til BT 13. juni.

Daværende statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom-Christer Nilsen (H), mente de hadde levert til gull.

– Både E16 og E39 Hordfast får oppstart i første periode (2018–2023). Sikrere enn det blir det ikke i en plan, skrev han i et leserinnlegg 7. april 2017.

I mars 2017 var Terje Breivik (V), Helge André Njåstad (Frp), Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (KrF) på Arna stasjon for å presentere Nasjonal transportplan. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Har ikke fått svar

Prosjektleder Søderholm sier de senest i mai i år sendte en purring til departementet om fastsettelse av styringsmålet.

– Vi har ikke fått svar.

– Hva er siste frist for at det ikke skal bli forsinkelser?

– Da må vi ha det nå før sommerferien.

Hans-Egil Larsen, prosjektdirektør for Bane Nors utbygging i vest, mener de ikke kan ta ansvaret for eventuelle forsinkelser.

– Vi begynner å få veldig dårlig tid. Og det er ikke planleggernes feil. Det er andre som nå må ta en beslutning, sier Larsen.

I 2016 var Voss-ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap), Erna Solberg (H) og Ketil Solvik-Olsen (Frp) sammen for å se på et stort ras på E16 ved Hyvingtunnelen. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Ingen svar fra Hareide

BT sendte onsdag en e-post til Knut Arild Hareide (KrF) med spørsmål om hvorfor de ikke har fastsatt styringsmål, når de ser for seg at dette vil skje og om de fortsatt har som mål å sette spaden i jorden i 2022.

Torsdag mottok vi et skriftlig svar med kommentarer fra statssekretær Ingelin Noresjø (KrF). Hun svarer ikke på spørsmålene, men opplyser om kostnadsutfordringene og at de vil gi Statens vegvesen og Bane Nor tilbakemelding om det videre planarbeidet når de har behandlet saken ferdig i departementet.

Fra lokalt hold reageres det kraftig på at byggestarten i 2022 ser ut til å ryke.

– Dette er svært alvorlig, uttaler Hans Erik Ringkjøb (Ap), ordfører på Voss.

Han viser til at regjeringen tidlig i prosessen var opptatt av rask planlegging og tidlig oppstart av prosjektet.

– Da kan ikke regjeringen selv være proppen i systemet. Svaret fra regjeringen må være fortgang, for her har vi hastverk. Dette er kåret til Noregs verste vei, sier Ringkjøb.

Vaksdal-ordfører Hege Eide Vik (Sp) er også kritisk.

– Det ble tatt i bruk statlig plan for at vi skulle få en raskere prosess. Det er veldig uheldig hvis det ikke skjer, sier hun.