Meteorologen: – Det vil blåse kraftig tirsdag og onsdag

Uværet skaper problemer tirsdag ettermiddag. Flere ferger er innstilte.

SLIK ER DET NÅ: Illustrasjonen viser forventet vind kl 17 tirsdag. Det er sørlig vind med liten til full storm ved kysten av Vestland fylke, og utsatte steder i fjellet. Foto: Stormgeo

Tirsdag ettermiddag sier trafikkoperatør John Andreas Omdal hos Statens vegvesen at kjøreforholdene foreløpig ikke er preget av været.

– Men det river og sliter nok i bilene rundtomkring.

Han sier de er på grensen til å sette inn tiltak på Sotrabrua. Dersom det er vind med hastighet på 30 m/s stenges broen.

– Men blir det 25 m/s så skal det stå noen ved broen og kontrollere hvilke kjøretøy som får kjøre over, sier trafikkoperatøren.

Til nå har de opplevd vindkast på mellom 19 m/s og 25 m/s. Dersom det blir stabil vindstyrke på 25 m/s gjør de noe.

– Vi har informert politiet og entreprenøren slik at de er klare over dette, sier Omdal.

Uværet gir seg ikke

Et veldig kraftig lavtrykk ved Island sender fronter og kraftig vind inn mot Vestland.

– Akkurat nå blåser det 21 meter i sekundet ved Fedje, det er liten storm. Ved Stad er det full storm, sier vakthavende meteorolog Ina Ynnesdal hos Stormgeo ved 14.45-tiden tirsdag ettermiddag.

Og uværet gir seg ikke med det første.

– Det vil blåse kraftig i dag og inn i morgendagen. Samtidig dreier vinden fra sør til vest i løpet av kvelden og natten, og dermed vil vinden trenge mer inn i landet, slår Ynnesdal fast.

Flere ferger innstilt

Tirsdag ettermiddag melder Statens vegvesen at fergesambandene Leirvåg-Sløvåg og Fedje-Sævrøy begge er innstilt på grunn av uvær. Ingen av dem åpnes igjen tirsdag.

Også fergesambandene Ytre Sula-Rånøyna og Oldeide-Måløy er innstilt.

Hurtigbåten på Austevollsruten innstilles fra og med avgangen klokken 1700. I tillegg er legger ikke Sunnhordlandruten fra Bergen klokken 1610 til i Bekkjarvik.

Meteorolog Ynnesdal forklarer at slik vinden er tirsdag ettermiddag, tar den mest ved kysten og merkes ikke så mye inn i landet.

Men når vinden dreier på vest, vil den gå rett inn i Sognefjorden og gi vindkast inn i landet.

NEDBØR: Kartet viser forventet nedbør i løpet av 24 timer fra tirsdag kveld til onsdag kveld. Lokalt kan det bli 50-90 millimeter i midtre og indre strøk. Foto: Stormgeo

Blir sterkest tirsdag

I det tidligere Hordaland fylke kommer vinden til å være på sitt kraftigste tirsdag kveld, selv om den også vil merkes godt onsdag.

Tirsdag kveld og gjennom natt til onsdag kommer det også kraftige regnbyger som preger resten av onsdagen.

– I løpet av 24 timer fra tirsdag kveld vil det komme fra 50 til 90 millimeter nedbør. Helt ute ved kysten blir det kanskje 20–30 millimeter. Hvor mye som kommer i Bergen sentrum er det vanskelig å si, sier Ynnesdal.

– Er det så mye vær at det er farlig?

– Ja, vindkast kan dra med seg løse gjenstander og onsdag kan vi få høye bølger inn mot kysten. Det blir også mye nedbør og mye vind, så folk må være obs.

TIRSDAG ETTERMIDDAG: Nordhordlandsruten er kansellert på grunn av dårlig vær. Foto: Vegar Valde

Roer seg torsdag

På torsdag vil været roe seg. Da avtar både vinden og bygene. Fredag kan kanskje by på oppholdsvær. Men fredag ettermiddag kommer et nytt kraftig lavtrykk.

– Da blir det kraftig vær med mye nedbør og vind som vedvarer lørdag og søndag. Lørdag kan bli den våteste dagen denne uken og det blir i hele Vestland fylke, sier Ynnesdal.

Hun råder folk til å feste løse gjenstander og sjekke at alt er greit med båter og hytter.

– Denne helgen ville jeg ikke ha reist på fjellet. Det er så dårlig vær at du kan ikke gå utenfor hyttedøren. Min anbefaling er å holde seg inne, er rådet fra meteorologen.

Stenger skiheiser

Voss Resort opplyser like før klokken 15 tirsdag at alle skiheiser er stengt på grunn av sterk vind og at de derfor har stengt anlegget.

Gondolbanen vil gå til alle gjestene er kjørt ned, og det vil ikke bli kveldskjøring tirsdag kveld.

Publisert: Publisert 7. januar 2020 16:10 Oppdatert: 7. januar 2020 17:01

