Bli med på debatt om klima og miljøpolitikk på Logehaven, onsdag 21. august klokken 19.00.

Du vil stemme på det partiet som er best på klima, men blir usikker. Alle påstår at de er best. Hvilket parti kommer til å få størst gjennomslag for de viktigste miljøsakene i byrådet?

SV, Rødt, MDG og Venstre skal gjøre sitt beste med å overbevise deg.

Arrangementet er åpent og gratis for alle, men krever påmelding. Meld deg på her.