De aller fleste bør holde seg unna bratt terreng i fjellet i dag, oppfordrer skredekspert.

– Skredforholdene er ganske krevende. Det betyr de som har tenkt å bevege seg i bratt terreng bør ha veldig mye kunnskap om hva de holder på. Alle andre bør holde seg borte, sier Solveig Kosberg som er vaktleder i Snøskredvarslingen.

Fjellområdene i indre deler av Hordaland og Sogn har i dag faregrad tre på skalaen. Det betyr at snøskredfaren i disse områdene er betydelig. All ferdsel i terreng som er brattere enn 30 grader og i områdene under slike bratte terreng kan være farlig.

Her kan du se været på Finse akkurat nå.

Svake lag i snøen

Årsaken ligger i vær- og føreforholdene.

– Vi har fått en god del nysnø samtidig som det blåser mye. Denne snøen kan lett løsne fra underlaget fordi den trenger tid til å feste seg. I tillegg er det også et svakere lag lenger ned i snøen som kan gi større stred, sier Kosberg.

Det svake laget i snøen skyldes mildværet vi hadde for noen uker siden.

De fleste ulykker skjer ved faregrad to og tre på skalaen.

– Folk bør følge godt med på snøskredvarslene, sier Kosberg.

Minkende vind

Med ruskete vær i fjellet frister det kanskje ikke med langtur uansett. Søndag morgen er en rekke fjelloverganger stengt på grunn av vind og nedbør. Men ifølge meteorologen vil det lette utover dagen.

– Vi har sterkest vind nå i morgentimene. Etter hvert blir det minkende vind og noe mindre nedbør, sier meteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet.

I morgen kommer solen, men noen vårvarme blir det ikke.

– Vi vil få ganske mye vind. Særlig langs kysten, sier Livik.